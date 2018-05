Andersen Tax & Legal eröffnet ein Büro in Sevilla

Andersen Tax & Legal eröffnete am 1. Mai ein Büro in Sevilla und setzte damit seine Expansion in Spanien fort. Die Firma, die auch in Madrid, Barcelona und Valencia vertreten ist, hat einen vierten Standort im Land hinzugefügt und entwickelt dort eine zielstrebige Wachstumsstrategie.

Die neuen Partner sind auf Steuerrecht spezialisiert und verfügen über umfassende Kenntnisse des Marktes in Sevilla. José Manuel Pumar hat einen Abschluss in Jura von der Universität Sevilla und einen Master in Business Administration von ESADE. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Steuerbereich. Vor Andersen Tax & Legal war er Partner bei Auren und ein Associate bei Arthur Andersen.

Tomás Rivero hat einen Abschluss in Jura und Business Administration und Management von der Universidad Pablo de Olavide de Sevilla und einen Master in Wirtschaftsrecht vom Centro de Estudios Garrigues. Tomás verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Umstrukturierung.

„Die Eröffnung eines Büros in Sevilla ist ein wichtiger Schritt in unserem Wachstumsplan, der es uns ermöglicht, unsere territoriale Abdeckung zu erweitern und uns weiterhin auf dem heimischen Markt zu positionieren. Sie spiegelt das Engagement des Unternehmens in Spanien wider, wo es bereits vier Andersen Tax & Legal Büros gibt, sowie eine zusätzliche Präsenz in Bilbao durch Euskaltax, einer kooperierenden Firma von Andersen Global“, kommentierte Jaime Olleros, Managing Partner von Andersen Tax & Legal in Spanien. „Sevilla ist ein strategischer Standort, und wir planen, unsere Präsenz auf dem Markt zu verstärken, indem wir in den kommenden Monaten unsere Kapazitäten erweitern, um den Bedürfnissen unserer Kunden mit einem umfassenden und qualitativ hochwertigen Service entgegenzukommen.“

Andersen Tax & Legal ist die spanische Mitgliedsfirma von Andersen Global, ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 94 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180510006340/de/