Anmeldung für die Teilnahme am Chiba-Aqualine-Marathon 2018 ab 13. April möglich

Chiba, Japan - Am Sonntag, den 21. Oktober 2018 findet in der Präfektur Chiba unweit von Tokio der "Chiba Aqualine Marathon" 2018 statt. Die Veranstaltung hat eine Reihe attraktiver Besonderheiten, darunter das erhebende Gefühl, den "Tokyo Bay Aqualine Expressway" zu überlaufen, der die Bucht von Tokio überspannt; und die mehr als 300.000 Menschen, die die Läufer vom Straßenrand anfeuern. Diesmal können an den Wettbewerben in den Disziplinen Marathon, Halbmarathon und Rollstuhl-Halbmarathon insgesamt 17.000 Personen teilnehmen.

Die Anmeldung für die Teilnahme am Chiba-Aqualine-Marathon 2018 ist ab Freitag, den 13. April möglich.

(Foto 1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/201803 292475/_prw_PI1lg_fy2LpL1H.jpg)

(Foto 2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/201803 292475/_prw_PI2lg_6unSigAP.jpg)

1. Überblick über den Wettbewerb

(1) Datum: Sonntag, 21. Oktober 2018

(2) Veranstaltungstyp Teilnehmerzahl Zeitlimit Teilnahmegebühr / / / Veranstaltungstyp Teilnehmerzahl Zeitlimit Gebühr Marathon 12.000 6 Stunden 12.500 JPY Halbmarathon 5.000 3 9.500 JPY Stunden, 10 Minuten Rollstuhl-Halbmarathon Etwa 10 1 Stunde, 9.500 JPY Personen 5 Minuten

2. Anmeldeverfahren

Personen ausländischer Nationalität können sich in der Kategorie "Foreign Runner" (ausländischer Läufer) anmelden.

(1) Anmeldezeitraum: Freitag, 13. April, 12.00 Uhr bis Dienstag, 08. Mai, 17 Uhr *Einige Sonderkategorien ausgenommen. Ebenso: Da die Teilnahmeanmeldungen in der Kategorie "Foreign Runner" chronologisch angenommen werden, ist nach dem Erreichen der festgelegten Maximalzahl von Bewerbern keine weitere Teilnahmeanmeldung mehr möglich.

(2) Teilnehmerauswahl: - Kategorie "Foreign Runner" (ausländischer Läufer): Bis zu 350 Bewerber werden in chronologischer Reihenfolge angenommen. - Kategorie "General" (Allgemein): Falls es sehr viele Bewerber gibt, werden die teilnahmeberechtigten Personen per Los ermittelt.

Anmelderichtlinien (auf Englisch):

http://chiba-aqualine-marathon.com/2018/en/application-guidelines/

Video, das den Chiba-Aqualine-Marathon vorstellt:

https://www.youtube.com/watch?v=jMMerViy2cs

Pressekontakt: Takehiro Takamatsu Planungsausschuss des Chiba-Aqualine-Marathons Abteilung Sport Dienststelle für Bildungsförderung Bildungsbehörde der Präfektur Chiba Tel.: +81-43-223-4107 E-Mail: aqua-run@pref.chiba.lg.jp