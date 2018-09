Anovis ist neuer Forcepoint-GOLD-Partner in Österreich

Der österreichische Connectivity- und Security-Spezialist setzt auf IPS von Forcepoint und lädt zum Live-Evasion-Test am 18.10. um 14:00 ins Sofitel Wien. Anovis macht den Schritt für mehr Cybersicherheit: Der unter dem Dach der CymbiQ Group operierende österreichische IT-Dienstleister und Managed Security Service Provider setzt zukünftig auf Security-Lösungen von Forcepoint. Dabei wird sich Anovis vor allem auf Intrusion-Prevention-Systeme spezialisieren, um Mensch und Daten effektiv vor hochentwickelten Cyberbedrohungen zu schützen.

Wien (pts009/27.09.2018/09:20) - Der österreichische Connectivity- und Security-Spezialist setzt auf IPS von Forcepoint und lädt zum Live-Evasion-Test am 18.10. um 14:00 ins Sofitel Wien. Anovis macht den Schritt für mehr Cybersicherheit: Der unter dem Dach der CymbiQ Group operierende österreichische IT-Dienstleister und Managed Security Service Provider setzt zukünftig auf Security-Lösungen von Forcepoint. Dabei wird sich Anovis vor allem auf Intrusion-Prevention-Systeme spezialisieren, um Mensch und Daten effektiv vor hochentwickelten Cyberbedrohungen zu schützen.

Die in Wien ansässige Anovis wurde erst kürzlich von der CymbiQ Group aus Zürich übernommen, die Cybersicherheitskompetenzen in Europa bündelt und integrierte Sicherheitslösungen sowie Cyber Risk Resilience Services aus einer Hand anbietet. Die CymbiQ Group schafft mit diesem Schritt neue Synergien im europäischen Cybersicherheitsmarkt. Sie unterstützt dabei ihre Kunden mit kombinierter Expertise in den Bereichen Consulting mit Fokus auf Sicherheitsfragen und Governance, Risk und Compliance, Systemintegration zum Aufbau und Betrieb von sicheren Netzwerken und Datenzentren sowie Managed Services in den Schwerpunkten Network- und Security Operations.

Adi Reschenhofer, Geschäftsführer bei Anovis: "Bei Anovis verfügen wir seit 14 Jahren über die Erfahrung, die Geschichte, das Personal und die Ressourcen, um die Infrastruktur unserer Kunden weltweit zu schützen und sicher zu verbinden. Für uns ist es unter dem Dach der CymbiQ Group eine großartige Chance, unser bestens aufgestelltes Unternehmen um eine exzellente Security-Lösung zu erweitern. Mit Forcepoint können wir unseren Kunden noch umfassendere Dienstleistungen und Technologien rund um integrierte Cybersicherheitslösungen aus einer Hand anbieten."

"Forcepoints Human-Centric-Cyber-Security-Ansatz und die risikoadaptiven Sicherheitstechnologien stehen im Vordergrund aktueller Cyber-Security-Entwicklungen. Wir freuen uns, den Vertrieb des Forcepoint-Portfolios vorantreiben zu dürfen, insbesondere im Bereich Intrusion Prevention Systems", sagt Albert Fragner, Geschäftsführer bei Anovis.

Forcepoint setzt zukünftig auf die Unterstützung von Anovis, um Reichweite und Umsatz, sowohl im Enterprise- als auch im KMU-Segment, in Österreich, der Schweiz und Deutschland zu steigern.

Nicole Schmitzberger, Channel Manager Forcepoint: "Mit Anovis haben wir einen starken Partner und international erfahrenen hochspezialisierten IT-Security und Managed Security Service Provider gewonnen. Wir heißen das Team von Anovis als Partner von Forcepoint herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Die Kompetenz und das Know-how von Anovis sind ein wichtiger Baustein zur Expansion im deutschsprachigen Markt, um unseren Kunden hier ein Mehr an Sicherheit zu bieten."

Interessenten sind herzlich zum Live-Evasion-Event am 18.10. um 14:00 im Sofitel Wien eingeladen, um die weltweit erste softwarebasierte Evasion-Testumgebung und dessen Auswirkungen auf unterschiedlichste Firewall-Hersteller zu erleben.

Details zum Event und Registrierung: https://www.eventbrite.com/e/anovis-meets-forcepoint-live-evasion-wie-sicher-ist-meine-firewall-tickets-49733422004

Anmeldungen sind zudem unter office@anovis.com möglich.

Über Anovis Die in Wien ansässige Anovis ist Teil der internationalen CymbiQ Group AG mit Sitz in Zürich, die Cybersicherheitskompetenzen in Europa bündelt und integrierte Sicherheitslösungen sowie Cyber Risk Resilience Services aus einer Hand anbietet. Die CymbiQ Group AG schafft mit diesem Schritt neue Synergien im europäischen Cybersicherheitsmarkt. Sie unterstützt dabei ihre Kunden mit kombinierter Expertise in den Bereichen Consulting mit Fokus auf Sicherheitsfragen und Governance, Risk und Compliance, Systemintegration zum Aufbau und Betrieb von sicheren Netzwerken und Datenzentren sowie Managed Services in den Schwerpunkten Network- und Security Operations. Anovis betreibt unter dem Dach der CymbiQ Group AG weltweit tausende IT-Security-Systeme und kooperiert mit namhaften Partnern wie beispielsweise A1 Telekom Austria AG, T-Systems, BT, Cisco, Barracuda Networks, Ergon Informatik, Extreme Networks, Forcepoint, Lastline, Proofpoint oder Riverbed.

