Anwalt: Snowden wird Russland eines Tages verlassen

Der Menschenrechtsanwalt Robert Tibbo geht davon aus, dass der US-Whistleblower Edward Snowden Russland eines Tages verlassen wird.

"Er würde gerne zurück in seine Heimat, wo seine Familie lebt. Aber das ist eine Frage der Zeit und der Umstände", sagte Tibbo, der Snowden vertritt, seit dieser 2013 in Hongkong die NSA-Papiere an den "Guardian" weitergab, dem Nachrichtenportal T-Online.

"Politisch ist es in den USA noch nicht die richtige Zeit." Tibbo zufolge geht es Snowden in seinem russischen Exil gut: "Er ist sehr beschäftigt mit seiner Aufgabe als Direktor der `Freedom of the Press Foundation` und mit der Fortführung seiner Vorträge."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH