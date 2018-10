Apo-App nominiert für World Summit Award 2018

Wieder eine Nominierung für die Apo-App Apotheken und Medikamente! Nach der Auszeichnung beim eAward 2018 ist die kostenlose Apo-App der Österreichischen Apothekerkammer nun auch bei den World Summit Awards 2018 nominiert. Damit wurde sie als beste nationale, digitale Lösung für die internationalen World Summit Awards (WSA) in der Kategorie "Health & Well being" ausgewählt. Mit dieser Nominierung qualifizierte sich die Apo-App für eine internationale Bewertung unter mehr als 400 Projekten weltweit.

Wien (pts016/29.10.2018/10:45) - Wieder eine Nominierung für die Apo-App Apotheken und Medikamente! Nach der Auszeichnung beim eAward 2018 ist die kostenlose Apo-App der Österreichischen Apothekerkammer nun auch bei den World Summit Awards 2018 nominiert. Damit wurde sie als beste nationale, digitale Lösung für die internationalen World Summit Awards (WSA) in der Kategorie "Health & Well being" ausgewählt. Mit dieser Nominierung qualifizierte sich die Apo-App für eine internationale Bewertung unter mehr als 400 Projekten weltweit.

Jedes Jahr küren nationale WSA-Experten aus mehr als 180 UN-Ländern für jede der acht Einreichungskategorien ein digitales Projekt ihres Landes zum Nominierten für die World Summit Awards. Allein eine Nominierung stellt bereits eine besondere Auszeichnung dar und bestätigt, dass die App der Österreichischen Apothekerkammer eine der besten digitalen Lösungen in der Kategorie Gesundheit ist. "Das positive Feedback der User hat uns immer wieder gezeigt, dass unsere Apo-App mehr als nur eine digitale Anwendung am Smartphone ist. Dass ihr Mehrwert für die Gesellschaft nun auch im internationalen Vergleich bestätigt wird, freut uns daher umso mehr," so Mag.pharm. Christian Wurstbauer, der für Digitales zuständige Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer.

Apo-App Apotheken und Medikamente

Die Apo-App der Österreichischen Apothekerkammer liefert als einzige App valide und vollständige Informationen zu den heimischen Apotheken und Medikamenten und unterstützt die User beim eigenverantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln. Sie bietet rund um die Uhr rasche und verlässliche Soforthilfe bei der Suche nach der nächsten geöffneten Apotheke und dient zum Nachschlagen von Informationen über alle in Österreich gelisteten Apothekenprodukte. Die Apo-App ermöglicht es, die eigenen Medikamente mit Einnahmeerinnerungen zu erfassen und kann auch als elektronischer Impfpass und zum Führen von Gesundheitstagebüchern verwendet werden.

Mit mehr 660.000 Downloads zählt sie zu den beliebtesten Gesundheits-Apps in Österreich und ist mit ihren vielen praktischen Funktionen ein idealer mobiler Gesundheitsbegleiter. Die Apo-App Apotheken und Medikamente kann in den App-Stores für Android und iOS sowie für Tablets kostenlos heruntergeladen werden. http://www.apoapp.co.at

Die World Summit Awards 2018

Die diesjährigen Nominierten zeigen wieder die große Bedeutung, Vielfältigkeit und Innovationskraft digitaler Lösungen auf globaler Ebene und beweisen, wie digitale Technologien auf der ganzen Welt die Gesellschaft verbessern und bereichern. Die Bewertung der nominierten Projekte 2018 erfolgt nach den sieben Kriterien Inhalt, Funktionalität, Design, Technologie, Innovation, Impact und gesellschaftlicher Mehrwert. Dieses Jahr sind weltweit insgesamt 437 digitale Projekte in den acht Kategorien nominiert, 64 davon in der Kategorie "Health & Well being".

Digitale Technologien und Services sind omnipräsent. Qualitativ hochwertiger Content ist aber schwer zu finden. Deshalb wurden 2003 am UN-Weltgipfel der Informationsgesellschaft die World Summit Awards initiiert. Seither werden jährlich digitale Lösungen und Best-Practice-Beispiele mit gesellschaftlicher Bedeutung prämiert. Nationale Experten wählen lokal die besten Beispiele ihres Landes für die Nominierung in den einzelnen WSA-Kategorien aus, nominiert werden nur die besten nationalen Lösungen. Seit 2003 wurden 426 Gewinner aus mehr als 4000 Nominierten gewählt. Die Gewinner des WSA 2018 werden von der Jury im November 2018 in Accra (Ghana) gekürt.

Apotheken auf einen Blick In Österreich spielen die öffentlichen Apotheken eine wichtige Rolle als Gesundheitsnahversorger. Ob Stadt oder Land: Die österreichischen Apotheken liefern Qualität auf höchstem Niveau. Insgesamt beraten rund 6.000 akademisch ausgebildete Apothekerinnen und Apotheker in 1.400 Apotheken die Bevölkerung in Gesundheitsfragen. Die Beratungskompetenz ist eine der zentralen Leistungen der Apotheker. Zusätzlich erbringen über 350 Apothekerinnen und Apotheker wertvolle Versorgungs- und Beratungsleistungen für die Patienten in den österreichischen Krankenanstalten.

Fragen an: Österreichische Apothekerkammer

