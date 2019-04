April, April: Möbelhaus Polt im Mostviertel verschenkt ein Viertel aller Wohnzimmer, Esszimmer und Polstermöbel

Wer 100 Prozent Möbel um 25 Prozent günstiger bekommen will, der sollte sich auf Schnäppchentour ins niederösterreichische Mostviertel machen. Noch bis nach Ostern können die Kunden von Möbel Polt http://www.moebelpolt.at von zahlreichen Rabatten profitieren. "Viele halten es für einen Aprilscherz, aber die aktuellsten Modelle bei hochwertigen Wohnzimmern, Polstermöbeln, Esszimmern und Massivholztischen gibt es um minus 25 Prozent Rabatt günstiger und alle anderen Möbel um minus 22 Prozent. Und wem das auch nicht reicht, dem gebe ich bei ausgewählten Schnäppchen sogar bis zu 70 Prozent als Ostergeschenk", so Inhaber Ing. Andreas Polt.

St. Peter in der Au (pts005/01.04.2019/08:45) - Wer 100 Prozent Möbel um 25 Prozent günstiger bekommen will, der sollte sich auf Schnäppchentour ins niederösterreichische Mostviertel machen. Noch bis nach Ostern können die Kunden von Möbel Polt http://www.moebelpolt.at von zahlreichen Rabatten profitieren. "Viele halten es für einen Aprilscherz, aber die aktuellsten Modelle bei hochwertigen Wohnzimmern, Polstermöbeln, Esszimmern und Massivholztischen gibt es um minus 25 Prozent Rabatt günstiger und alle anderen Möbel um minus 22 Prozent. Und wem das auch nicht reicht, dem gebe ich bei ausgewählten Schnäppchen sogar bis zu 70 Prozent als Ostergeschenk", so Inhaber Ing. Andreas Polt.

Sogar aus Oberösterreich, der Steiermark und Wien kommen die Polt-Fans, wenn es um Rabatte auf Qualitätsmöbel geht. Also nichts wie hin nach St Peter/Au und mit neuen Möbeln eindecken. Die Frühlingszeit ist die Zeit der Erneuerung, die perfekte Zeit für neue Wohnzimmer-Stücke oder Polstergarnituren.

3000-Quadratmeter-Wohnparadies im Mostviertel

Es lohnt sich auf alle Fälle, das Möbelhaus Polt zu besuchen, denn auf sagenhaften 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche findet jeder garantiert sein Lieblingsstück zu den angesagten Tiefpreisen. Wenn Omas Küche eine Auffrischung benötigt, dann ab ins hauseigenen Küchen- und Bäderstudio, um sich neue Inspirationen fürs Zuhause zu holen. Hochwertige Möbel der besten Hersteller wie Voglauer (bis Ostern um minus 35 Prozent auf den Listenpreis), Team 7, Sedda, Schösswender, Sembella, Optimo, Oschmann, Henke Möbel, Nouvion, RMW, ADA, Marc Harris, Weissengruber, Anrei, TEAM 7, maxkomfort, Max Wood, etc. und ein exzellenter Service mit einer exklusiven Kundenorientierung, zeichnen das über 90 Jahre alte Unternehmen aus. In der angeschlossenen Tischlerei kann so manches Möbelstück passgenau bearbeitet werden.

Hinfahren - Qualitätsmöbel aus ganz Österreich und Europa entdecken und - Geld sparen!

Überzeugt von der hohen Qualität der Möbel ist auch noch immer der Promi-Nachbar von Möbel Polt, der Walter Kammerhofer. Der Kabarettist schaut auf der Suche nach Tiefstpreisen öfter mal im Möbelhaus herein und spitzt die Ohren, wenn es Schnäppchen gibt. Seine Möbeltests auf Facebook sind bereits legendär https://www.facebook.com/pg/M%C3%B6bel-Polt-668520740012682/videos/?ref=page_internal

Kontakt: möbel polt GmbH & Co KG Einrichtungshaus & Tischlerei - mit 3000m2 Einrichtungsausstellung und eigenem Küchenstudio Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8-18 Uhr, Sa: 9-17 Uhr Amstettner Straße 13 + 16 A-3352 St. Peter/Au Tel.: +43.07477.421850 E-Mail: office.eh@moebelpolt.at Web: http://www.moebelpolt.at

