APsystems präsentiert den viermodularen QS1 1200 W-AC-Mikrowechselrichter

APsystems stellt auf der Fachmesse Solar Power International in Anaheim den QS1 vor, einen einphasigen, viermodularen Mikrowechselrichter für private Solaranlagen. Der QS1 ist eine Neuentwicklung von APsystems und ermöglicht um 75 % schnellere Installationszeiten, wobei er höchste Spitzenausgangsleistungen und bis zu dreimal schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeit als eine SPS liefert. Der größere MPPT-Spannungsbereich bringt privaten Hausanlagenbetreibern eine höhere Energieausbeute.

Als erster seiner Art ist der QS1 für die modernen hochleistungsfähigen PV-Module geeignet, bietet erweiterte Möglichkeiten und reduziert die Installationszeiten und -kosten erheblich. (Photo: Business Wire)

Der QS1 ist der erste seiner Art, der zu den modernen Hochleistungsphotovoltaikmodulen mit bis zu 375 W passt und mit 300 W AC pro Kanal die höchste Leistung unter den Mikrowechselrichtern liefert. Das Modul führt zudem zu erheblichen Einsparungen bei den Installationszeiten und -kosten und ersetzt vier herkömmliche Mikrowechselrichter bei gleichzeitiger Bereitstellung von vier unabhängigen MPPT-Reglern.

Der QS1 nutzt eine gemeinsame AC-Hauptverkabelung mit dem zweimodularen YC600 und bietet flexible Mix-and-Match-Kompatibilität auf dem gleichen Stromkreis. Dadurch werden die Gestaltungsmöglichkeiten verbessert und die Schaltungskapazität gesteigert. Beide Mikrowechselrichter verwenden außerdem die gleichen Gateways. Installateure können zwischen dem ECU-R für Anlagen in Einzel- oder Mehrfamilienhäusern und dem ECU-C wählen, der für kommerzielle Anlagen oder solche, die eine Verbrauchsüberwachung und erweiterte Kontakt-/Relaisfunktionen benötigen, entwickelt wurde.

„Die Kompatibilität mit dem vorhandenen YC600-Mikrowechselrichtersystem gibt dem QS1 einen unschlagbaren Vorteil“, sagt Dr. Yuhao Luo, Chefentwickler bei APsystems. „Der gemeinsame Einsatz von Doppel- und Vierfach-Mikrowechselrichtern in einem System verbessert die Designflexibilität und bietet gleichzeitig einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Mikrowechselrichtern, was Lagerbestand und Installationsaufwand angeht.“

Moderne Solaranlagen erfordern eine robustere Kommunikationsarchitektur, um deutlich mehr Datenpunkte und Software-Updates vor Ort verwalten zu können. Ein drahtloses Zigbee-Netzwerk mit 2,4 GHz ermöglicht eine bis zu dreimal schnellere Datenübertragung als die herkömmliche Übertragung über Stromkabel (SPS).

Der QS1 baut auf der erfolgreichen APsystems-Baureihe von multimodularen Mikrowechselrichtern auf und bietet reduzierte Logistikkosten, integrierte Kommunikations- und Anschlussfunktionen sowie einen größeren MPPT-Spannungsbereich für eine höhere Energieausbeute bei schlechten Lichtverhältnissen.

Der neue Mikrowechselrichter wird vom 25. bis zum 27. September auf der SPI am Stand von APsystems vorgestellt.

Über APsystems

APsystems wurde 2009 in den USA im Silicon Valley gegründet und umfasst heute drei Geschäftszweige mit Niederlassungen auf der ganzen Welt, die Kunden in mehr als 80 Ländern mit bahnbrechenden multimodularen Mikrowechselrichtern versorgen. Dazu gehören der YC600, der fortschrittlichste zweimodulare Mikrowechselrichter der Welt, und der YC1000, der der weltweit meistverkaufte dreiphasige Mikrowechselrichter ist.

APsystems ist heute mit Hunderttausenden von installierten Anlagen, die mehr als 300 GWh saubere und erneuerbare Energie produzieren, weiterhin führend im stetig wachsenden MLPE-Solarmarkt und ein solides und erfolgreiches Unternehmen, das in jedem der letzten sechs Jahren profitabel war. APsystems USA hat seinen Firmensitz in Seattle (Washington), APsystems EMEA in Rotterdam (Niederlande) mit einer Niederlassung in Lyon (Frankreich) und APsystems APAC hat seinen Sitz in Jiaxing und in Shanghai(China). APsystems verfügt zudem über Niederlassungen in Guadalajara (Mexiko) und Sydney (Australien).

Weitere Informationen über Solarmikrowechselrichter von APsystems finden Sie unter emea.APsystems.com.

