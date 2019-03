Aquavia Spa führt neuen Whirlpool Home ein

Cervera, Spanien - Aquavia Spa (https://www.aquaviaspa.de/) hat seinen neuen Whirlpool, das Home Spa, auf den Markt gebracht. Der Whirlpool ist für Kunden konzipiert, die auf der Suche nach Körperpflege und Abstand vom Alltag sind. Er verfügt über 20 ...

Cervera, Spanien - Aquavia Spa (https://www.aquaviaspa.de/) hat seinen neuen Whirlpool, das Home Spa, auf den Markt gebracht. Der Whirlpool ist für Kunden konzipiert, die auf der Suche nach Körperpflege und Abstand vom Alltag sind. Er verfügt über 20 Hydromassagedüsen und bietet ein komplettes Hydroprogramm zur Rückenmassage an. Acht Luftdüsen erzeugen Luftbläschen, die bei der Massage die Durchblutung anregen, was sich positiv auf die Entspannung und Muskelregeneration auswirkt.

Das Home Spa (https://www.aquaviaspa.de/whirlpools/home-spa/) verfügt außerdem über Funktionen wie das Colour Sense-Farbtherapiesystem und ein WiFi-Touchpanel sowie über eine Fernbedienung zur bequemen Steuerung der Whirlpool-Funktionen. Auch ein besonders leises Filtrationsverfahren namens Silent Pump ist Teil des neuen Whirlpools. Darüber hinaus ist die Wasserdesinfektion dank einer UV-Lichtbehandlung gesund, nachhaltig und effektiv. Zur Freude von Design-Liebhabern verfügt die Neuheit über die exklusive Solid Surface-Außenwand.

Trotz seiner kompakten Abmessungen (215x171x75) besticht der Whirlpool durch seine Vielseitigkeit, denn dank seines Designs kann man auf den beiden Liegeplätzen vier verschiedene Positionen einnehmen. Vier LED-Leuchten geben dem Whirlpool den letzten Schliff und sorgen für ein einzigartiges Ambiente.

Das Home Spa lässt sich an alle Trends und Einrichtungsstile anpassen und passt damit perfekt in eine Hotelsuite oder ins eigene Zuhause.

Informationen zu Aquavia Spa

Aquavia Spa ist der führende Hersteller von Whirlpools und Schwimmbädern für den privaten und öffentlichen Gebrauch in Europa. Die 30-jährige Erfahrung des Unternehmens garantiert die Qualität der breiten Produktpalette, die in rund 40 Ländern in Europa, Asien und Afrika verfügbar ist.

Exklusivität, Design, Technologie, Komfort: Jeder Whirlpool wird unter Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse des einzelnen Kunden mit den besten Materialien und Veredelungen entwickelt.

In seinen modernen Werksanlagen auf 5.000 m2 entwickelt und produziert Aquavia Spa seine eigenen Entwürfe und kontrolliert jedes Detail des Produktionsprozesses.

https://www.aquaviaspa.de/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/828586/Home_Spa_Ambient.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/828170/Aquavia_Spa_Logo.jpg

OTS: Aquavia newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133834 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133834.rss2

Pressekontakt: Nuria Molina (nuria@solsonacomunicacion.com / +34 675-741-431)