Arçelik nutzt Sales Performance Management-Lösung von beqom

beqom, Anbieter einer cloudbasierten Gesamtvergütungslösung, hat den Start seiner Lösung „Sales Performance Management“ (SPM) für Arçelik A.?., einen türkischen Marktführer im Gebrauchsgüterbereich, bekannt gegeben. Arçelik nutzt die Lösung von beqom für die Verwaltung seiner Incentiveprogramme und variablen Vergütungsprozesse.

Für die Digitalisierung seiner Vergütungsprozesse suchte die Unternehmensgruppe nach einer flexiblen, cloudbasierten Lösung mit der Möglichkeit, anhand bedarfsorientierter Simulationen die Anreizstrategie für Händler während des Verkaufszyklus zu überwachen und zu revidieren.

Mithilfe der Lösung von beqom ist Arçelik in der Lage, effektiv die Vergütungen für seine 3.000 inländischen Händler zu planen und zu berechnen. Das Unternehmen möchte die Effizienz seiner Prozessverwaltung optimieren, die damit verbundenen Kosten senken und gleichzeitig seinen Mitarbeitern ein genaueres Bild der Gesamtvergütungen vermitteln. Der ausschlaggebende Faktor bei der Entscheidung für beqom war die Möglichkeit, über das gesamte Jahr hinweg Simulationen durchzuführen und die Incentivestrategien entsprechend anzupassen.

„Bei der Auswahl der richtigen Technologie, die eine lückenlose Berechnung der Kommissionen für unsere Händler durchführt, konnten wir keine Kompromisse eingehen: Wir benötigten eine flexible Lösung für die Überwachung und Überarbeitung unserer Incentivestrategie während des gesamten Verkaufszyklus“, erklärte Hüseyin Öner, CIO von Arçelik.

„Die Flexibilität unserer Sales Performance Management-Lösung unterstützt die sich ändernden Anforderungen globaler Unternehmen, die in dynamischen Märkten agieren“, so Stephan Pohl, COO bei beqom. „Wir freuen uns, Arçelik bei der Umsetzung einer Verkaufs-Incentivestrategie zu unterstützen, mit der Verkaufsteams schnell auf die steigenden Erwartungen ihrer Kunden reagieren können.“

Über Arçelik

Arçelik A.?. ist ein Produzent für Gebrauchsgüter mit Sitz in der Türkei. Das Unternehmen produziert und vermarktet Gebrauchsgüter, Komponenten, Unterhaltungselektronik und Kundendienstleistungen. Arçelik A.?. betreibt 13 internationale Tochtergesellschaften und 3.000 Niederlassungen in der Türkei, beschäftigt über 32.000 Mitarbeiter und ist mit 12 Marken in 145 Ländern vertreten.

Über beqom

Zufriedenheit ist der Motor für Erfolg.

Unser Ziel ist es, die Mitarbeiter unserer Kunden glücklich zu machen. beqom fördert Zufriedenheit, indem Business-Manager die Möglichkeit erhalten, Mitarbeiter und Partner zu führen, zu koordinieren und zu motivieren. Die Cloud-basierte Total Compensation Plattform von beqom kommt weltweit in sämtlichen Branchen in über 100 Großunternehmen, wie z.B. Microsoft und Vodafone, zum Einsatz. Sie trägt allen Leistungs- und Vergütungsaspekten, wie z.B. Gehaltsüberprüfung, Bonuszahlungen, langfristige Anreize, Provisionen, bargeldlose Leistungen, sowie sämtlichen entscheidenden Faktoren in Bezug auf Mitarbeiterleistungs- und Vertriebsleistungsmanagement Rechnung. Human Resources, Vertriebs- und Finanzorganisationen nutzen unsere Plattform, um Leistungen und die Erhaltung des Leistungsvermögens sowie Kostenoptimierung und Zufriedenheit unter den Mitarbeitern voranzubringen. beqom – für zufriedene Mitarbeiter.

