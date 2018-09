ARD-Moderatorin Atalay: \Ich reagiere nicht auf Hasskommentare\

\"Tagesthemen\"-Moderatorin Pinar Atalay bekommt regelmäßig Hassbriefe und ?mails, versucht diese aber so gut es geht zu ignorieren.

"Wir müssen uns Kritik grundsätzlich stellen, aber wenn das in Hasskommentaren mündet, reagiere ich nicht drauf", sagte Atalay den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). "Was nicht heißt, dass ich es nicht wahrnehme", so die Moderatorin.

"Ich finde es oft erschreckend, in welchem Tonfall da geschrieben wird, und frage mich, wie so etwas zustande kommt." Sie würde sich wünschen, dass die Leute reflektieren würden, "was sie da eigentlich schreiben".

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH