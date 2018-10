Artemis Resources: Erhebliches Upgrade der Kupfer- und Zinkressourcen auf der Whundo-Mine Angezeigte Tonnage jetzt 2,6 Mio. t mit 1,14 % Cu und 1,14 % Zn für 30.266 t enthaltenes Kupfer und 30.289 t enthaltenes Zink Artemis Resources

Die Ressource wird nach Materialart tabelliert (Tabelle 1).

Der Material-Typ Oxid besteht aus Blöcken oberhalb des digitalen Geländemodells (DTM) der Übergangsflächenbasis und das nicht alterierte Material befindet sich unterhalb des DTM der Übergangsflächenbasis.

Tabelle 1: Schätzung für das Cu-Zn-Projekt Whundo gemäß JORC 2012

(Oktober 2018 - Angezeigte Ressourcen)

Materialtyp Tonnage (Tonnen x 1,000) Kupfer-Gehalt (Cu %) Zink-Gehalt (Zn %) Kupfer-Metall (Tonnen Cu) Zink-Metall (Tonnen Zn) Oxid 390 1,75 0,47 6.810 1.839 Nicht alteriert 2.260 1,04 1,26 23.456 28.450 insgesamt 2.649 1,14 1,14 30.266 30.289

Der JORC-Code, 2012, Tabelle 1, Abschnitte 1, 2 und 3 sind am Ende dieser Mitteilung beigefügt.

Die Ressource vom Oktober 2018 zeigt einen Anstieg sowohl der Oxid- als auch der nicht alterierten Materialtypen im Vergleich zu den Ressourcen von Fox Resources aus dem Jahr 2012 (siehe 4. April 2012, - ?Fox Resources Exploration Update?, öffentliche Bekanntmachung ASX - www.asx.com.au/asxpdf/20120404/pdf/425fyyslg7ldy1.pdf).

Bohrergebnisse für die Ressourcenschätzung des Whundo-Projekts

Die Bohrdaten, die für die Ressourcenschätzung verwendet werden, sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Dies betrifft nur RC- und Diamantbohrungen. Die Datenbank enthält Bohrungen, die von einer Reihe früherer Betreiber durchgeführt wurden und die bis in die 1960er Jahre zurückreichen. Historische Daten wurden aus einer digitalen Datenbank nach Industriestandard (Fox Resources) und Originaldaten in Papierform bezogen. Die aktuellen Bohrdaten stammen aus der Artemis-Datenbank.

Tabelle 2: Zusammenfassende Liste der für die Ressourcenschätzung verwendeten Bohrungen