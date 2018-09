Artemis Resources Ltd.: Tiefere Bohrungen bei Carlow Castle zeigen Tiefenpotenzial auf

Tiefere Bohrungen bei Carlow Castle zeigen Tiefenpotenzial auf 25 m mit 3,38g/t Au, 0,24 % Co, 0,77 % Cu ab 228 m Tiefe (ARC184) einschließlich: 5 m mit 9,62g/t Au, 0,65 % Co, 0,79 % Cu ab 238 m Tiefe (ARC 184) 25. September 2018,

25. September 2018, Artemis Resources Limited (?Artemis? oder ?das Unternehmen?) (ASX:ARV, Frankfurt:ATY, US OTC:ARTTF) freut sich, die aktuellen Bohrergebnisse aus dem unternehmenseigenen Projekt Carlow Castle im Westen der Region Pilbara in Western Australia bekannt zu geben.

WICHTIGSTE FAKTEN

Aus dem unternehmenseigenen Projekt Carlow Castle warden weiterhin hochgradige Gold-, Kobalt- und Kupferproben aus flachen und tieferen Bohrlöchern gewonnen, wobei die neuen Durchschneidungen das Tiefenpotenzial des Systems in der mineralisierten Scherzone hervorheben.

Zu den besten Abschnitten aus dem Bereich von Carlow Castle South East zählen:

- 25 m mit 3,38g/t Au, 0,24 % Co, 0,77 % Cu ab 228 m Tiefe (ARC184)

- einschließlich: 5 m mit 9,62g/t Au, 0,65 % Co, 0,79 % Cu ab 238 m Tiefe (ARC 184)

- 43 m mit 0,99g/t Au, 0,16 % Co and 1,05 % Cu ab 66 m Tiefe (ARC 175)

- einschließlich: 2 m mit 4,71g/t Au, 1,04 % Co, 1,44 % Cu ab 65 m Tiefe

- 34 m mit 1,27g/t Au, 0,06 % Co, 1,34 % Cu ab 47 m Tiefe (ARC 164)

- einschließlich: 5 m mit 4g/t Au, 0,03 % Co, 2,48 % Cu ab 71 m Tiefe

- 9 m mit 3,45g/t Au, 0,21 % Co and 0,83 % Cu ab 50 m Tiefe (ARC 177)

- einschließlich: 3 m mit 7,86g/t Au, 0,45 % Co and 1,42 % Cu ab 55 m Tiefe

- 24 m mit 0,77g/t Au, 0,05 % Co and 1,80 % Cu ab 4 m Tiefe (ARC 162)

- 14 m mit 3,21g/t Au, 0,07 % Co and 1,55 % Cu ab 25 m Tiefe (ARC 173)

- Zusätzliche Analyseergebnisse stehen noch aus.

Wayne Bramwell, Chief Executive Officer von Artemis, erklärt:

?Die aktuellen Ergebnisse bestätigen uns weiterhin in unserer Einschätzung, dass innerhalb des umfassenderen Systems bei Carlow Castle mehrere Mineralisierungsereignisse stattfanden und Erweiterungen in der Tiefe bestehen.

Artemis liegt im Plan für eine aktuelle Ressourcenschätzung im vierten Quartal. Danach sind zusätzliche Erweiterungs- und Ergänzungsbohrungen (Infill) geplant, um den breiteren Umfang und die internen Ausgangsstrukturen dieser wachsenden Au-Co-Cu-Lagerstätte zu definieren.?

AKTUELLE BOHRERGEBNISSE

Das Au-Co-Cu-Projekt Carlow Castle umfasst derzeit drei Lagerstätten (Carlow Castle South, Quod Est und Carlow Castle South East) und ist rund 35 km von der Verarbeitungsanlage Radio Hill entfernt, die sich ebenfalls zu 100 % in Besitz von Artemis befindet. Die Mineralisierung bei Carlow Castle ist innerhalb der vorwiegend aus dem Archaikum stammenden mafischen Gesteinssequenz in Chlorit-Scherungszonen eingebettet. Die Erzzonen haben oberhalb von 20 m Tiefe zum Teil oxidischen Charakter, während sich in der Tiefe die sulfidischen Erze ausbreiten.

Die sulfidischen Erze sind in erster Linie Kupferkies, Kobaltit und Pyrit, wobei in einigen Proben auch Chalkosin und natives Kupfer zu finden ist, was auf eine supergene Anreicherung in den oberen Bereichen der Sulfidzone hindeutet.

Dieses Bohrprogramm bei Carlow Castle konzentrierte sich auf den ersten 1,2 km langen Teilabschnitt eines 4 km langen Mineralisierungstrends, der mithilfe von geophysikalischen und geochemischen SAM-Messungen (Sub Audio Magnetics) erfasst wurde. Die Mineralisierung wurde in Nord-Süd-Richtung von Quod Est ausgehend bis Carlow Castle South (auf 500 Meter) durchteuft; die Hauptstreichrichtung der Mineralisierung bei Carlow Castle ist Ost-West.

Ziel der Bohrungen war es, ergänzende Löcher niederzubringen (Infill) und die Streichlänge von 1,2 km in Ost-West-Richtung zu erweitern bzw. die Zonen Quod Est, Carlow Castle South und Carlow Castle South East zu einer größeren Ressource zusammenzufassen (Abbildung 1). Dieser in Ost-West-Richtung verlaufende Trend ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen und die hierin veröffentlichten Ergebnisse bestätigten das Tiefenpotenzial am östlichen Ende des Systems.

Abbildung 1: Bohrplan für Carlow Castle

(mit Darstellung der jüngsten Abschnitte 507520mE und 507600mN)

Abschnitt 507600mE (Carlow Castle South East)

Mit zunehmendem Fortschreiten des Streichens von Carlow Castle South East nach Osten scheint die Neigung nach Süden beständiger zu werden (siehe Abbildung 2). Wichtig ist, dass dieser Streckenzug eine ausgeprägte Gold-Kupfer-Mineralisierung ab Oberflächenniveau in allen Löchern durchteuft hat, wobei sich die Kobaltwerte mit zunehmender Tiefe zu verbessern scheinen. Es wird angenommen, dass die Mineralisierung hier stark von einem ein Kupfermantel mit 1.000 ppm (0,1 %) definiert wird, ausgenommen in der Nähe der Oberfläche, wo ein supergener Einfluss besteht.

+Abbildung 2 ? Carlow Castle South East (Abschnitt 507600mE)

(Neue Durchschneidungen sind gelb markiert)

Abschnitt 507520mE (Carlow Castle South East)

Die zuvor gemeldete Mineralisierung, die in den Löchern ARC138 und ARC129 durchteuft wurde, wurde durch ein Scherenloch (ARC184) entlang von Abschnitt 507520mE bestätigt. Die Bohrungen deuten darauf hin, dass die hochgradigere Mineralisierung in eine breitere Scherzone eingebettet ist, die vom Kupfermantel mit 1.000 ppm (0,1 %) definiert ist (siehe Abbildung 3). Es wird angenommen, dass diese Scherzone linsenförmige Erzzonen mit variablen Neigungen erzeugt, wobei die Mineralisierung in der Tiefe bei 200 m ab Oberflächenniveau offen ist.

Die geplanten zukünftigen Bohrungen werden weitere Diamantscherlöcher beinhalten, um die Mächtigkeit und Ausrichtung der Strukturen in dieser Scherzone besser definieren zu können.

Abbildung 3 - Carlow Castle South East (Abschnitt 507520mE )

(Neue Durchschneidungen sind gelb markiert)

Alle wichtigen Durchschneidungen finden Sie in Appendix A.

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Weitere Analyseergebnisse für diese Bohrrunde bei Carlow Castle stehen noch aus und werden veröffentlicht, wenn diese vorliegen. Von den bisher bei Carlow Castle absolvierten Bohrungen waren rund 6,5 % Diamantbohrungen; diese sollen weiter ausgebaut werden, um Datenmaterial für künftige Struktur- und Geotechnikstudien zu liefern. Im Zuge künftiger Bohrungen (im Anschluss an eine neue Ressourcenschätzung) wird gezielt untersucht, ob eine zusätzliche Streichenerweiterung möglich ist, und in einigen Bereichen werden Ergänzungsbohrungen niedergebracht, um die wichtigsten Ausgangsstrukturen der Mineralisierung zu definieren.

Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Carlow Castle

Weitere Informationen über diese Meldung oder das Unternehmen generell erhalten Sie auf unserer Website unter www.artemisresources.com.au oder über:

Edward Mead

Executive Director

Telefon: +61 407 445 351

Wayne Bramwell

Chief Executive Officer

Telefon: +61 417 953 073

David Tasker

Berater ? Chapter One

Telefon : +61 433 112 936

ASX : ARV

FRANKFURT : ATY

US OTC : ARTTF

Basis-, Batterie- und Edelmetalle

aArtemis Resources Limited ist ein australisches Mineralerschließungsunternehmen, das seine Basis-, Batterie- und Edelmetallprojekte im Westen der australischen Region Pilbara zu Produktionsbetrieben erweitert.

Artemis hat ausgedehnte Konzessionsflächen im Westen der Region Pilbara zusammengelegt und ist alleiniger Besitzer der Verarbeitungsanlage Radio Hill samt der dazugehörigen Infrastruktur, die sich in 30 km Entfernung von der Stadt Karratha, dem wirtschaftlichen Zentrum der Region Pilbara, befindet.

Sie wollen mehr über Artemis erfahren?

Dann kontaktieren Sie bitte:

Edward Mead ? Executive Director

E: ed.mead@artemisresources.com.au

Wayne Bramwell ? Chief Executive Officer

E: wayne.bramwell@artemisresources.com.au

David Tasker ? Media Advisor

E: dtasker@chapteroneadvisors.com.au

P : +61 433 112 936

oder besuchen Sie die Webseite von Artemis bzw.

folgen Sie uns auf Twitter.

Artemis Resources Limited

Suite 1, 11 Ventnor Ave

West Perth WA

Australien, 6005

Tel: +61 8 6319 0000

E-Mail: info@artemisresources.com.au

www.artemisresources.com.au

Twitter - @Artemis_ARV

Stellungnahme der Sachverständigen

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse und Explorationsziele beziehen, basieren auf Informationen, die von Allan Younger, Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt oder überprüft wurden. Herr Younger ist Berater des Unternehmens. Herr Younger verfügt über ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten maßgeblich sind. Er hat somit die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (?Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves?, Ausgabe 2012) befähigen.

Herr Younger stimmt zu, dass die von ihm vorgelegten Informationen in dieser Form und in diesem Zusammenhang in der vorliegenden Meldung veröffentlicht werden.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU ARTEMIS RESOURCES

Artemis Resources Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seine großen (~2.400 km2) und aussichtsreichen Basis-, Batterie- und Edelmetallprojekte in der Region Pilbara in Western Australia gerichtet ist.

Die Verarbeitungsanlage Radio Hill mit 500.000 Tonnen pro Tag Kapazität und die dazugehörige Infrastruktur, die rund 35 km südlich der Stadt Karratha liegt, steht zu 100 % im Besitz von Artemis. Das Unternehmen bewertet die JORC Code-konformen Gold-, Nickel-, Kupfer-Kobalt-, Platingruppenelement- und Zinkressourcen aus den Jahren 2004 und 2012, die sich allesamt in einem Umkreis von 40 km von der Anlage Radio Hill befinden.