artnet AG: artnet erneuert Galerie-Netzwerk

artnet AG, DE000A1K0375

artnet erneuert Galerie-Netzwerk

Berlin/New York, 5. September 2018-Die Berliner artnet AG, führender Anbieter von Marktdaten und Online-Auktionen für den internationalen Kunstmarkt, hat den Internet-Auftritt für Mitglieder ihres Galerie-Netzwerks erneuert. Das artnet Galerie-Netzwerk präsentiert zum Verkauf stehende Kunstwerke von Mitgliedsgalerien und ist die größte Online-Community ihrer Art. Die neugestalteten und erweiterten Galerieseiten ermöglichen es Galeriemitgliedern jetzt, ihre Kunstwerke und Ausstellungen den jährlich 31 Millionen Online-Nutzern von artnet noch übersichtlicher und informativer zu präsentieren.

Das Design der Benutzeroberfläche und die Funktionen der neuen Galerieseiten berücksichtigen die Ansprüche von Galerien an eine moderne Online-Präsenz. In die Neugestaltung flossen Rückmeldungen ein, die artnet über das Jahr hinweg gezielt von Galeriemitgliedern eingeholt hatte. Die Galerieseiten rücken die Bedürfnisse der Galeristen in den Vordergrund und ermöglichen Sammlern eine umfassende Begutachtung der Kunstwerke. Da das Sammeln und Recherchieren von Kunst im Internet zunehmend populärer wird, ist eine tiefe Kenntnis des heutigen Kunstmarktes entscheidend, um sowohl Galerien als auch Sammler online bestmöglich anzusprechen. Die Besucher des Galerie-Netzwerks können sich nun umfassend über Kunstwerke informieren und sachkundige Kaufentscheidungen treffen.

"Unsere Mitgliedsgalerien haben auf die neue Benutzeroberfläche enthusiastisch reagiert", sagte Mary Lynn Buchanan, Director of Product des artnet Galerie-Netzwerks. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Nutzer mit dem neuen Design Kunst auf eine intuitive und angenehme Art erleben."

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

- Verbesserte Darstellung für Smartphones: Die neue, interaktive Benutzeroberfläche macht das Finden von Kunstwerken und die Kontaktaufnahme mit Galerien auf jeglichen Endgeräten einfacher denn je.

- Berichterstattung auf artnet News: Schlagzeilen auf der Galerieseite machen auf Artikel über das jeweilige Galeriemitglied auf artnet News aufmerksam, dem führenden Online- Nachrichtenportal für Kunst.

- Neue Seiten für Messen und Ausstellungen: Seitenbesucher können Messestände und Ausstellungen jetzt u.a. mithilfe großformatiger Aufnahmen der Installation, ausführlicher Künstlerbiografien und mit Detailansichten der Kunstwerke erkunden.

Das aktualisierte Design der Galerieseiten von artnet ist eine von zahlreichen geplanten Neuerungen beim weiteren Ausbau des Kernsegments Galerien. Der Geschäftsbereich Galerien hat in diesem Jahr eine Trendwende geschafft. Die Umsatzerlöse stiegen aufgrund starker Nachfrage nach höherklassigen Mitgliedschaften im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr bereits um 6 % auf 2,7 Millionen US-Dollar. 2017 war ein Content-Management-System eingeführt worden, das es Mitgliedsgalerien erlaubt, ihren Bestand an Kunstwerken einfacher zu verwalten und zu präsentieren. artnet ist zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Galerie-Mitgliedschaften aufgrund der neugestalteten Galerieseiten nun weiter steigen wird.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: marketing@artnet.com

Über artnet

artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das börsennotierte Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 12 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.800 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das artnet Galerie-Netzwerk präsentiert zum Verkauf stehende Kunstwerke von Mitgliedsgalerien und verbindet führende Galerien mit Sammlern aus aller Welt. Die Auktionsplattform artnet Auctions, eine bedeutende Ressource für Kunstsammler und Händler, bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts.

Die artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard.

ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

05.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin

Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de ISIN: DE000A1K0375 WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

720669 05.09.2018