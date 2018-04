Arvato Financial Solutions fördert Kinderschutzbund mit 5.000 Euro

Als großer Arbeitgeber ist Arvato Financial Solutions mit Fragestellungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestens vertraut. Daher unterstützt das Unternehmen in diesem Jahr den Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Gütersloh bei einem Projekt für Mütter, Väter und Familien mit Kindern.

Baden-Baden/Gütersloh (pts017/19.04.2018/11:00) - Als großer Arbeitgeber ist Arvato Financial Solutions mit Fragestellungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestens vertraut. Daher unterstützt das Unternehmen in diesem Jahr den Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Gütersloh bei einem Projekt für Mütter, Väter und Familien mit Kindern.

Die Gütersloher Organisation widmet sich mit ihren Helfern der Betreuung von Kinder und deren Familien. Dabei erfahren Mütter, Väter und Familien mit Kindern von 0-3 Jahre Unterstützung genauso wie auch Eltern von Kindern mit Behinderung über dieses Alter hinaus. Konkret fließt die Spende in das "Familiencafé Kinderleicht" in Gütersloh. Der offene Treff startete bereits 2015 und erfreut sich großer Beliebtheit. Neben der Betreuung und Beratung von Familien mit Babys und Kleinkindern finden auch Vorträge statt, bei denen sich Eltern zu verschiedenen pädagogischen Themen informieren können.

Nuriye Buran, Vice President Operations Collection bei Arvato Financial unterstreicht: "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren durch familienfreundliche Arbeitsmodelle und spezifische Familienförderungen. Leider verfügt nicht jede Familie über diese Vorteile. Daher halten wir das Familiencafé des Kinderschutzbundes für eine gute Sache und unterstützen den integrativen Treff, der intensive Beratungs- und sonstige Hilfestellungen bietet."

Bettina Flohr, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes, bedankt sich für die Spende: "Unser Familiencafé findet großen Anklang bei der Zielgruppe. Daher sind wir sehr froh, dass wir mit der Spende von Arvato Financial Solutions auch künftig an mehreren Tagen in der Woche öffnen und ein umfangreiches, fachkundiges Beratungsangebot gewährleisten können."

Der Kinderschutzbund mit festangestellten (Sozial-)Pädagogen und Psychologen kann auf etwa 50 bis 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zählen. Diese betreuen Familien und Kinder bis zum Alter von 14 Jahren. Die Betreuung fängt bei Hilfestellungen während der Schwangerschaft an, z.B. wenn Eltern, Zwillinge erwarten oder ein Kind mit Handicap. Ab der Geburt des Kindes wird die Unterstützung bei Bedarf durch individuelle Beratung im Umgang mit Schwierigkeiten und mit Patenschaften gefestigt. Ein Beispiel ist die Aktion "Bock auf Sport", bei der Sportpaten Kinder in Sportvereine vermitteln und sich um die Anmeldung und Integration dort kümmern. Die Mitgliedsbeiträge trägt der Kinderschutzbund.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.kinderschutzbund-guetersloh.de

Weitere Informationen unter: http://finance.arvato.com

