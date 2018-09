Aryballe Technologies ernennt Jean-Christophe Simon, Topmanager im Konsumgüterbereich, zum neuen Vorstandsvorsitzenden, um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben

Aryballe Technologies (www.aryballe-technologies.com), ein Vorreiterunternehmen für die digitale Geruchserkennung, hat Dr. Jean-Christophe Simon zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er wird bei Aryballe seine Vision einbringen, um einen Wandel in der Lebensmitteltechnologie und Kosmetikindustrie herbeizuführen. Die von Aryballe entwickelte bio-inspirierte „digitale Nase“ NeOseTM Pro ahmt die menschlichen Geruchsrezeptoren nach und verwendet Sensoren zur Erkennung, Messung und Identifizierung mehrerer hundert Gerüche. Die Technik kann zur Verbesserung der Qualitätskontrolle, der Sicherheit und der sensorischen Bewertung eingesetzt werden, was in unterschiedlichen Industriezweigen von Bedeutung ist. Dr. Simon wird die Expansion von Aryballe in der Branche vorantreiben, da die Nachfrage nach dieser intelligenten Sensortechnologie und deren Einsatzmöglichkeiten weiter wachsen.

Aryballe Technologies appoints Jean-Christophe Simon as new Chairman of the Board (Photo: Jean-Christophe Simon)

Dr. Simon tritt mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen F&E und Innovationsmanagement seine Position bei Aryballe an und kann dabei eine dynamische, nachweislich erfolgreiche Karriere im Hinblick auf innovative Konsumgüter für die Lebensmittel-, Haushaltsgeräte- und Kosmetikindustrie vorweisen.

„Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, Jean-Christophe Simon bei Aryballe als Vorstandsvorsitzenden begrüßen zu dürfen“, so Sam Guilaumé, CEO von Aryballe. „Seine globale Branchenerfahrung und seine internationale Vision werden entscheidenden Einfluss auf unsere Weiterentwicklung als globaler Technologieführer in der digitalen Geruchserkennung haben und dazu beitragen, dass sich das Unternehmen für das Wachstum durch Wandel positionieren kann.“

„Die Technologie von Aryballe ist bahnbrechend. Ich freue mich darauf, den Erfolg von Aryballe in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Parfümerie- und Kosmetikindustrie sowie in der Automobilindustrie auszubauen und die Reichweite der vielseitigen Technologie von Aryballe zu erweitern“, so Jean-Christophe Simon. „Aryballe hat mit der Entwicklung unterschiedlichster Anwendungen hervorragende Branchenergebnisse erzielt, sowohl im B2B- als auch im B2C-Geschäft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem erfahrenen und engagierten Team, um als Vorstandsvorsitzender zu den künftigen Entwicklungen von Aryballe beitragen zu können.“

Bis vor kurzem war Dr. Simon seit seiner Ernennung im Jahr 2010 als Chief Innovation Officer und Senior Vice President im Bereich der Forschung bei der SEB-Gruppe tätig. Dr. Simon begann seine Karriere in der öffentlichen Forschung und war anschließend für das Kosmetikunternehmen L’Oréal tätig, bevor er seine Erfahrungen in Japan und Deutschland bei der Kao-Gruppe einbrachte. Außerdem war er Präsident und stellvertretender Direktor am Nikon and Essilor International Joint Research Center.

„Jean-Christophe Simon ist ganz hervorragend dafür geeignet, den Vorstandsvorsitz zu übernehmen, und er wird entscheidend dazu beitragen, dass die jüngsten Errungenschaften von Aryballe gewinnbringend eingesetzt werden. Er kann eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorweisen und verfügt über die nötige Führungserfahrung, damit wir künftig große innovative Fortschritte in der digitalen Geruchserkennung erzielen und die Geruchswahrnehmung an die Spitze der intelligenten Technologie bringen“, merkte Tristan Rousselle, stellvertretender CEO von Aryballe, hierzu an.

Über Aryballe

Aryballe, ein Startup-Unternehmen mit Sitz im französischen Grenoble, entwickelt und produziert bio-inspirierte Geruchssensoren, die bahnbrechende Anwendungen in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Automobilindustrie ermöglichen. Das 2014 gegründete Unternehmen brachte Anfang des Jahres 2018 sein erstes Produkt, die „digitale Nase“ NeOseTM Pro, auf den Markt. Das schnelle, tragbare Produkt NeOseTM Pro, das Hunderte von Gerüchen erkennt, wird für die Qualitätskontrolle in der Kosmetikindustrie, für die Entwicklung neuer Aromen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für die Materialqualitätskontrolle in der Automobilindustrie eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aryballe-technologies.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180928005535/de/