Asante Gold holt nun Angebote für ein JV oder Buyout für das Goldprojekt Kubi in Ghana ein

Vancouver, British Columbia ? 4. Oktober 2018 ? Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9) (?Asante? oder das ?Unternehmen?) gibt - im Anschluss an eine frühere Meldung, in der über die Suche nach einem 50:50-Joint-Venture-Partner für die Exploration und Erschließung des Goldprojekts Kubi in Ghana berichtet wurde - bekannt, dass das Unternehmen ab sofort Barangebote für ein 100 %-iges Buyout entgegennimmt.

Asante führt regelmäßig Bewertungen seines Portfolios von Goldkonzessionen und -optionen durch, um eine größtmögliche Wertschöpfung für seine Aktionäre und Interessengruppen zu erzielen. Die Beschaffung von Mittel für Kubi über eine Fremd- oder Eigenfinanzierung haben sich während der langanhaltenden Tiefpreisphase im Goldmarkt als große Herausforderung erwiesen. Angesichts des jüngsten Anstiegs der M&A-Aktivitäten im Goldsektor haben wir entschieden, dass wir mit einem JV oder einem Buyout die höchsten Renditen erzielen können. Sobald eine Finanzierung gegeben ist, wird Asante ein ambitioniertes Explorationsprogramm bei Betenase, unmittelbar südlich von Obuasi, sowie auch in anderen potenzialreichen Goldexplorationskonzessionen, wie etwa Keyhole, im Goldgürtel Asankrangwa von Ghana, einleiten. Die Auszahlung von Provisionen (Finder's Fees) erfolgt auf Erfolgsbasis; für die Übertragung von Besitzansprüchen an Rohstoffkonzessionen in Ghana muss eine Genehmigung des Ministeriums eingeholt werden.

Nach Abschluss eines JV oder Buyouts wird das Unternehmen den Kauf von Kubi von der Firma Goknet Mining Company Limited in Accra in die Wege leiten. Geplant ist die Überschreibung von sieben Millionen eigenen Aktien, die Reservierung von 8.000 Unzen Gold zur künftigen Auslieferung sowie eine NSR-Gebühr von 1 %. Royal Gold, Inc. aus Denver erhält eine Gebühr von 3 % am Nettoerlös aus der Förderung (Reingewinn nach Abzug sämtlicher Kosten einschließlich Steuern und Gebühren) und die ghanaische Regierung erhält eine gesetzlich vorgeschriebene Aktienbeteiligung von 10 % (10 % einer deklarierten Dividende) sowie eine NSR-Gebührenbeteiligung von 5 %. Es besteht keine Gewähr, dass mit den zukünftigen Investoren ein JV oder Buyout zu angemessenen Bedingungen vereinbart werden kann.

Für Kubi liegt aktuell eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung vor, die von der Firma SEMS Exploration Services Ltd. in Accra (Ghana) erstellt wurde: 0,66 Millionen Tonnen Ressourcen in der gemessenen Kategorie mit 5,30 g/t für 112.000 Unzen; 0,66 Millionen Tonnen Ressourcen in der angezeigten Kategorie mit 5,65 g/t für 121.000 Unzen; und 0,67 Millionen Tonnen Ressourcen in der abgeleiteten Kategorie mit 5,31 g/t für 115.000 Unzen. Die Ressourcenschätzung wurde bei SEDAR eingereicht. Ein isometrisches 3D-Bild mit Bohrabschnitten, die zu 2 m Länge zusammengesetzt wurden und über 2,5 g/t Au enthalten (tiefste Golddurchschneidung), der geplanten 4 x 5m großen Rampe und der untertägigen Erschließung, finden Sie auf: http://www.asantegold.com/assets/img/KubiIsoDeepDDHAssay.pdf

MacQuarrie, P.Geo. (B.C.) Geology & Geophysics, President und CEO des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Douglas MacQuarrie, President & CEO, Tel: +1 604-558-1134; E-Mail: douglas@asantegold.com

Doreen Kent, Informationsstelle für Aktionäre, Tel: +1 604-948-9450; E-Mail: d.kent@eastlink.ca

Valentina Gvozdeva, Unternehmensentwicklung, E-Mail: valentina@asantegold.com

Florian Riedl-Riedenstein, Director; European Investor Relations, E-Mail: frram@aon.net

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.asantegold.com.

Zusatzinformationen zu Kubi erhalten Sie unter http://www.asantegold.com/projects/kubi-gold-mine.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

