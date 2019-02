Ascend Performance Materials erweitert die verringerte Produktion aufgrund höherer Gewalt auf HMD, Polymere

Ascend Performance Materials gab heute bekannt, dass die verringerte Produktion auf Hexamethylendiamin (HMD) und alle Polymere, Gemische und Fasern aufgrund höherer Gewalt verlängert wird.

Ascend untersucht derzeit andere Möglichkeiten, die notwendigen Rohstoffe zu beschaffen. Das Unternehmen wird bestehende Produkte wie jeweils vertraglich vorgesehen zuweisen und erarbeitet derzeit mit betroffenen Kunden Lösungen, um den Einfluss auf deren Geschäftsbetrieb zu minimieren.

Über Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials ist ein globaler Premium-Anbieter von hochwertigen Kunststoffen, Fasern und Chemikalien und der weltweit größte integrierte Hersteller von PA66-Harzen. Ascend mit Hauptsitz in Houston, Texas, hat acht globale Standorte, darunter fünf voll integrierte Produktionsstätten im Südosten der USA und eine Compoundieranlage zur Kunststoffherstellung in Europa, die sich ausschließlich der Innovation und sicheren Produktion von Nylon 6,6 widmen. Mit drei der weltgrößten Chemiefabriken sind die Materialien von Ascend die Bausteine ??für Produkte, die in alltäglichen Anwendungen von Bekleidung über Airbags, Kabelbindern, Leiterplatten und Teppichen bis hin zu Autoteilen zum Einsatz kommen. Die 2.500 Mitarbeiter starke globale Belegschaft von Ascend hat sich verpflichtet, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, etwas zu bewegen und die Entwicklung von Nylon 6,6-Lösungen voranzutreiben, die jeden Tag und überall inspirieren.

Gemeinsam bewirken wir etwas.

Gemeinsam inspirieren wir jeden Tag.

Weitere Informationen zu Ascend finden sich unter www.ascendmaterials.com

