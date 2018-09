AUDI AG: Hans-Joachim Rothenpieler neuer Vorstand Technische Entwicklung der AUDI AG

AUDI AG, DE0006757008

Hans-Joachim Rothenpieler neuer Vorstand Technische Entwicklung der AUDI AG

- Peter Mertens bat Audi-Aufsichtsrat aus gesundheitlichen Gründen um Entbindung von seiner Aufgabe

- Volkswagen-CEO und Audi-Aufsichtsratschef Herbert Diess: "Wir bedauern außerordentlich, dass Peter Mertens aus dem Vorstand ausscheidet."

- Peter Mosch, Gesamtbetriebsratsvorsitzender und stellv. Aufsichtsratsvorsitzender: "Unser Dank gilt Peter Mertens. Wir erwarten, dass die begonnene Transformation im Sinne der Audianer weitergeht

- Peter Mertens: "Vielen Dank an alle Audianer!"

Ingolstadt, 28. September 2018 - Hans-Joachim Rothenpieler wird zum 1. November 2018 Vorstand Technische Entwicklung der AUDI AG. Er folgt auf Peter Mertens, der diese Aufgabe seit dem 1. Mai 2017 innehatte. Mertens hatte den Audi-Aufsichtsrat gebeten, ihn aus gesundheitlichen Gründen von seinen Aufgaben zu entbinden. Volkswagen-CEO und Audi-Aufsichtsratschef Herbert Diess: "Wir bedauern außerordentlich, dass Peter Mertens aus dem Vorstand ausscheidet. Wir respektieren die Gründe, die zu seiner Entscheidung führten, und wünschen ihm eine vollständige Genesung. Hans-Joachim Rothenpieler ist ein erfahrener Fachmann, der die Transformation der Technischen Entwicklung weiter vorantreiben wird."

Peter Mertens begründet seinen Wunsch so: "Wir haben in der Technischen Entwicklung in den vergangenen 16 Monaten eine umfassende Transformation angestoßen und die Zukunftsausrichtung des Bereiches auf den Weg gebracht. Dies erfordert eine hohe Konzentration, die ich in meiner Situation nicht uneingeschränkt aufbringen kann. Die Gesundheit und die Familie haben in dieser Zeit Vorrang. Ich danke allen Audianern für ihren Einsatz, ihre Unterstützung und die tolle Zusammenarbeit, die ich in dieser Zeit erlebt habe."

Peter Mosch, Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der AUDI AG: "Wir danken Peter Mertens für sein außerordentliches Engagement für unser Unternehmen. Wir bedauern es ausdrücklich, so eine innovative und inspirierende Führungskraft verabschieden zu müssen. Die gesamte Audi-Mannschaft wünscht ihm alles erdenklich Gute. Sein Nachfolger Hans-Joachim Rothenpieler muss nun als neuer Vorstand die Strukturen und Prozesse unserer Technischen Entwicklung weiter konsequent auf eine arbeitnehmerfreundliche Transformation ausrichten. Denn das Know-how unserer Mannschaft ist unser Vorsprung durch Technik. So bleibt Audi weiter die technologische Speerspitze des Volkswagen-Konzerns und setzt weiter Maßstäbe für automobile Spitzentechnologien."

Volkswagen-CEO und Audi-Aufsichtsratschef Herbert Diess: "Hans-Joachim Rothenpieler hat in seinen zahlreichen verantwortungsvollen Positionen im Konzern sehr viel Erfahrungen gesammelt, die ihm helfen werden, bei Audi schnell durchzustarten. Seine Aufgabe wird es sein, die begonnene Transformation der Technischen Entwicklung fortzusetzen und den Weg in die Elektromobilität weiter voranzutreiben." Bis Ende 2018 werden nach den Plänen des Unternehmens rund 2.500 Mitarbeiter der Technischen Entwicklung in Zukunftsfeldern wie Elektromobilität, pilotiertem Fahren, Connectivity und zukünftigen Fahrzeugkonzepten neu qualifiziert sein.

Hans-Joachim Rothenpieler übernimmt den Geschäftsbereich Technische Entwicklung zum 1. November 2018. Er ist seit 1986 im Volkswagen Konzern tätig. So war Rothenpieler unter anderem Leiter der Gesamtfahrzeugentwicklung von Skoda, Vorstandsmitglied Technische Entwicklung bei der Premium-Marke Bentley und Entwicklungsvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Seit 2016 leitet Rothenpieler das Konzernqualitätsmanagement von Volkswagen.

-Ende-

Kontakt: juergen.degraeve@audi.de

28.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AUDI AG Auto-Union-Straße 1 85045 Ingolstadt

Deutschland Telefon: +49 (0)841 89-0 Fax: +49 (0)841 89-32524 E-Mail: anton.poll@audi.de Internet: www.audi.de ISIN: DE0006757008 WKN: 675700 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

728847 28.09.2018