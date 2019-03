Audible GmbH / Hörbuch-Tipp: Fische, die auf Bäume klettern - Ein ...

Hörbuch-Tipp: "Fische, die auf Bäume klettern" - Ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben von und mit Sebastian Fitzek

Bisher hat Sebastian Fitzek mit seinen nervenzerreißenden Psychothrillern für Furore gesorgt: Egal, ob "Die Therapie", "Passagier 23" oder zuletzt "Der Insasse" - seine spannenden Geschichten fesseln die Hörer von der ersten bis zur letzten Minute. Jetzt hat er sich an was ganz Neues gewagt: In "Fische, die auf Bäume klettern" erzählt der Bestseller-Autor in witzigen, aber auch nachdenklichen Episoden von seinem Leben. Aber auch über das Leben insgesamt. Mit seinen Reflexionen möchte der Autor eine kleine Lebenshilfe bieten und natürlich unterhalten. Beides gelingt ihm in diesem autobiographischen Ratgeber mit Augenzwinkern spielend. Und ab sofort gibt es das Ganze auch als Audible Hörbuch zum Download, natürlich vom Autor höchstpersönlich gelesen. Jessica Martin hat schon mal reingehört.

Sprecherin: Eines Tages wurde dem Bestseller-Autor Sebastian Fitzek klar, dass er seinen drei Kindern unbedingt das Rüstzeug mitgeben will, das in seinen Augen ein glückliches Leben ausmacht - eine der Kernbotschaften in seinem ganz persönlichen Leitfaden zum Glück: Setzt euch eure eigenen Ziele!

O-Ton 1 (Fische, die auf Bäume klettern, 27 Sek.): Doch wie gelingt das? Am besten, indem ihr eurem Talent folgt. Einstein sagte einmal: "Jeder ist ein Genie! Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist." Und ich ergänze: Hört nicht auf diejenigen, die euch sagen: "Das geht nicht, das kannst du nicht!" Seid Fische, die auf Bäume klettern wollen!

Sprecherin: Fitzek möchte seine Kinder - und alle Hörer - dazu ermutigen, offen und neugierig durchs Leben zu gehen. Das Leben selbst beschreibt er als eine lange und vor allem spannende Reise.

O-Ton 2 (Fische, die auf Bäume klettern, 30 Sek.): Meine Faustregel hierfür lautet: Probiert im Leben so viel wie möglich aus, "reist" so viel es nur irgend geht, aber stellt euch bei allem, was ihr ausprobiert, folgende drei Fragen: 1. Beschädigt es eure Gesundheit?, 2. Kostet es euch die Freiheit? und 3. Schadet es jemand anderem? (...) Wenn ihr nur eine dieser Fragen mit "Ja" oder "Wahrscheinlich" beantworten müsst, nehmt Abstand von der Reise.

Sprecherin: Natürlich kann nicht jede Reise - oder entsprechend jedes Projekt - erfolgreich werden, denn:

O-Ton 3 (Fische, die auf Bäume klettern, 18 Sek.): Misserfolg ist die Regel. Erfolg die Ausnahme. Das gilt fürs Lottospiel wie für den Rest des Lebens. Wenn wir Risiken eingehen, indem wir unsere gewohnte Welt verlassen, spricht das Gesetz der Wahrscheinlichkeit dafür, dass nicht alles glatt geht.

Sprecherin: Aber auch für den Fall, dass etwas schief geht und die Situation so richtig verfahren scheint, hat der Autor einen guten Tipp.

O-Ton 4 (Fische, die auf Bäume klettern, 17 Sek.): Das Wichtigste ist, erst einmal innezuhalten. Und sich dann bewusst zu werden: Das ist nur ein Gefühl. Natürlich ein sehr schlechtes, existenziell bedrohliches Gefühl, aber es ist (meistens) nicht die Realität.

Das ist mal wirklich authentische und persönliche Ratgeberliteratur. Wer Lust hat, dem sonst so harten Thriller-Autor richtig nahe zu kommen und gleichzeitig einen kurzweiligen Kompass fürs Leben bekommen möchte, für den gibt's "Fische, die auf Bäume klettern" von Sebastian Fitzek ab sofort (25.3.) als Hörbuch, exklusiv bei Audible. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.

