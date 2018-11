11.11.2018 - 11:39 Uhr Auerhaus“ am Theater an der Winkelwiese in Zürich

Das LAB Junges Theater Zürich inszeniert an der Winkelwiese erstmals in der Schweiz Bov Bjergs Erfolgsroman "Auerhaus". Das achtköpfige Ensemble erzählt die Geschichte um den suizidgefährdeten Frieder mit ansteckender Spielfreude. Den vollständigen Artikel auf grenchnertagblatt.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick