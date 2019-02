Auf dem Mobile World Congress 2019 zeigt IDEMIA, wie der IoT-Produktwert mit Sierra Wireless gesteigert werden kann

In Barcelona stellt IDEMIA, der global führende Lösungsanbieter im Bereich Augmented Identity, die neuesten Funktionen seiner DIM® Low-Power-Lösung vor. Unter Verwendung von M2M-Zellmodulen des führenden Anbieters von IoT-Lösungen, Sierra Wireless, werden Energieverbrauch und Sicherheit auf LTE-M- und NB-IoT-Netzwerken optimiert.

Das Internet der Dinge erfordert Geräte, die überall und in vielen Fällen unter extremen Umgebungsbedingungen vernetzt sind. Dies gilt insbesondere für das industrielle Internet der Dinge, wo Geräte mehr als 15 Jahre halten müssen, wobei nur geringe Datenmengen ausgetauscht werden. Darum spielen leistungsarme Netzwerke (Low Power Networks) eine wichtige Rolle in der IoT-Branche, denn hier werden neue Netzwerke und Geräte eingeführt, die per Fernbedienung über lange Strecken mit niedrigem Stromverbrauch und optimierten Lösungen betrieben werden können.

„IDEMIA ist ein marktführender Anbieter von Sicherheit in der Welt des IoT. Durch Anpassung an verschiedene Marktanforderungen für das industrielle oder Verbraucher-IoT hat IDEMIA eine maßgeschneiderte M2M-SIM-Karte entwickelt, die Energie spart und die Akkuhaltbarkeit verlängert und gleichzeitig eine starke Authentifizierung der Geräte ermöglicht“, erklärte Fabien Jautard, Executive Vice-President for Mobile Operators Activities bei IDEMIA. „Zusammen mit Sierra Wireless führt IDEMIA die Stärken und vollumfängliche Kompatibilität seiner neuesten IoT-Funktionen vor, insbesondere sparsamer Energieverbrauch und Sicherheit, die der Entwicklung des IoT und den anwendbaren Normen entspricht“, ergänzte er.

Diverse Produkte von IDEMIA sind bereits auf dem Markt erhältlich, darunter diese innovative Lösung für den IoT-Markt mit DIM Low Power, die einen zusätzlichen Produktwert für Netzbetreiber und Erstausrüster schafft.

„Mit den Zellmodulen AirPrime HL7800, die bereits in großem Umfang in der Praxis eingesetzt werden, bietet Sierra Wireless mit Stolz die innovativsten LPWA-Lösungen mit dem niedrigsten Stromverbrauch an, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Mobilfunkgeräte für das Internet der Dinge können jetzt überall aufgestellt werden und auf 4G - und bald auch auf 5G-Netzwerken - mit dem Akku mehr als 10 oder gar 15 Jahre laufen und eine zuverlässige und sichere globale Dienstabdeckung mit langer Haltbarkeit gewährleisten“, so Nicolas Damour, Director for Technology Partnerships bei Sierra Wireless. „Wir freuen uns, dass IDEMIA den Energieverbrauch der SIM-Karte auf innovative Weise optimiert, um energieeffiziente IoT-Anwendungen weiter zu fördern.“

