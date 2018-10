Auf der Konferenz zur Investition in die Zukunft wird „Schardscha-Erklärung zum Empowerment der Jugend“ vorgestellt

Als Reaktion auf die Herausforderungen, denen Jugendliche in der Region Naher/Mittlerer Osten (Middle East/Near Est, MENA) gegenüber stehen, hat Schardscha, das drittgrößte der Vereinigten Arabischen Emirate, MENA-Mitgliedsländer und die internationale Gemeinschaft aufgerufen, gemeinsam die „Schardscha-Erklärung zum Empowerment der Jugend“ anzunehmen und zu implementieren. Diese aus neun Punkten bestehende Aktionsagenda hat das Ziel, die Jugend zu ermächtigen und sie vor den Gefahren des Extremismus zu bewahren. Die neun Punkte lauten:

During the Investing in the Future Conference 2018 in Sharjah, UAE (Photo: Invest in the Future Conference 2018 Sharjah, UAE)

Den Erwerb von Lebenskompetenzen in den Mittelpunkt der Jugendpolitik stellen, um Kinder und Jugendliche auf den Sprung in die Zukunft vorzubereiten: lernbereit zu sein, einen Arbeitsplatz zu erhalten, aktive Staatsbürger zu sein und die Kontrolle über das eigene persönliche Wachstum und Empowerment zu haben. Fördern politischer Maßnahmen, die eine Umgebung der Befähigung schaffen und die wichtige Rolle anerkennen, die junge Frauen bei der wirtschaftlichen Stabilisierung und beim Wachstum spielen. Geschlechter-Mainstreaming bei alllen Plänen, politischen Maßnahmen und Programmen mit dem Ziel des Empowerments, des Schutzes und der Unterstützung der Jugend. Nutzen bestehender Maßnahmen und Bemühungen hinsichtlich Bildungsreformen und der sich verändernden Geografie als Chance, um Investitionen in Humankapital umzuwandeln. Koordinieren der Bemühungen von Staat, UN-Einrichtungen, NGOs, akademischer Welt und Privatsektor, um Bildung umzuwandeln und flexible Lernmöglichkeiten über die reine Schulbildung hinaus zu schaffen. Hervorheben, dass Unternehmertum unter Jugendlichen eine treibende Kraft für die sozioökonomische Entwicklung darstellt. Handeln, um für jugendliche Unternehmer förderliche Bedingungen zu schaffen. Sicherstellung, dass alle jugendlichen Flüchtlinge vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung geschützt werden und Zugang zu Gesundheitsleistungen und psychosozialer Unterstützung haben. Die besten Interessen jugendlicher Flüchtlinge bei allen Angelegenheiten, die sich auf ihre Zukunft auswirken, in den Mittelpunkt stellen.

Die Erklärung ist das Ergebnis ganztägiger Gespräche auf der Konferenz zur Investition in die Zukunft „Investing in the Future Conference“ oder IIFMENA, die durch die globale humanitäre Organisation TBHF veranstaltet wird und unter dem Thema „Jugend – Kisenherausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten“ ihre globale Plattform alle zwei Jahre anbietet, um drängende humanitäre Probleme in der Region anzusprechen.

