AURAK erhält ABET-Akkreditierung für drei Studiengänge

Die Bachelor-of-Science-Studiengänge für Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau der American University of Ras Al Khaimah (AURAK) wurden von den Computing and Engineering Accreditation Commissions (CAC und EAC) von ABET, dem weltweiten Akkreditierer von Hochschul- und Universitätsstudiengängen in den Bereichen angewandte Wissenschaft und Naturwissenschaft, Informatik, Ingenieurwesen und Ingenieurtechnik, akkreditiert.

Part of the American University of Ras Al Khaimah campus (Photo: AETOSWire)

Die ABET-Akkreditierung gewährleistet, dass die Studiengänge den Standards entsprechen, um Absolventen zu fördern, die bereit sind, in entscheidende technische Bereiche einzusteigen, die in Bezug auf Innovation und neue Technologien führend sind und den Wohlfahrts- und Sicherheitsbedürfnissen der Öffentlichkeit vorgreifen. ABET-Akkreditierungsprüfungen sehen sich die Lehrpläne, die Fakultät, die Einrichtungen und die institutionelle Unterstützung an und werden von Teams hoch qualifizierter Fachleute aus Industrie, Wissenschaft und Regierungsbehörden mit Expertise in ABET-Disziplinen durchgeführt.

Derzeit hat AURAK sechs ABET-akkreditierte Studiengänge: Computertechnik, Elektronik und Nachrichtentechnik, Bau- und Infrastrukturtechnik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen sowie Maschinenbau. Die übrigen drei Studiengänge: Chemieingenieurwesen, Elektrotechnik und Erdöltechnik werden von ABET im laufenden Studienjahr (2018–2019) überprüft.

Angesichts der Akkreditierung dieser Studiengänge zur weiteren Festigung des strengen AURAK-Lehrplans auf internationaler Ebene ist der Universitätspräsident, Professor Hassan Hamdan Al Alkim, über den Fortschritt des Lehrplans der Universität sehr erfreut: „‚Schritt für Schritt reist man weit.‘ Die AURAK-Fakultät und ihre Mitarbeiter sind täglich bestrebt, den Studenten eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten, die sie in die Lage versetzt, sich in der professionellen, globalen Gemeinschaft auszuzeichnen. Diese Akkreditierungen dienen als Bestätigung für die harte Arbeit und überbordende Leidenschaft der AURAK-Familie und als Zeugnis für die weitere Entwicklung der Universität zu einer fähigen, international anerkannten Einrichtung.“

ABET ist eine vom Council for Higher Education Accreditation (CHEA) anerkannte gemeinnützige Nichtregierungsorganisation. Sie akkreditiert derzeit über 3.800 Studiengänge an über 750 Hochschulen und Universitäten in 31 Ländern.

Die American University of Ras Al Khaimah, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) ist eine staatliche Hochschule, die eine vollwertige Ausbildung nach dem nordamerikanischen Modell anbietet. Sie ist vom Ministry of Higher Education and Scientific Research in den VAE akkreditiert und bietet insgesamt 22 Bachelor- und Diplomstudiengänge in einer Vielzahl von Fachrichtungen an. Die Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) verlieh der Einrichtung im Juli 2017 den Kandidatenstatus.

*Quelle: AETOSWire

