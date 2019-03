Aurania Resources auf der PDAC 2019

AURANIA RESOURCES AUF DER PDAC 2019UPDATE ÜBER SCOUT DRILLING IN ECUADOR Toronto, Ontario, 1. März 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298827) freut

PDAC 2019

DER

UPDATE ÜBER SCOUT DRILLING IN ECUADOR

Toronto, Ontario, 1. März 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298827) freut sich, bekannt zu geben, dass es an der PDAC 2019 International Convention teilnehmen wird, die vom 3. bis 6. März 2019 im Metro Toronto Convention Centre (MTCC) in Toronto, Kanada stattfindet. Eine Liste der Veranstaltungen, an denen das Unternehmen teilnehmen wird, ist unten aufgeführt. Das Unternehmen freut sich auch, ein Update über sein erstes Scout-Bohrprogramm im Südosten Ecuadors zu geben.

Standort

Aurania wird vom Sonntag, den 3. März bis Mittwoch, den 6. März auf dem MTCC am Stand 2905 in der Investorenkonferenz ausstellen. Die Investorenkonferenz befindet sich im South Building, Level 800. Mitglieder des Managementteams werden am Stand zur Verfügung stehen, um das Projekt Lost Cities - Cutucu des Unternehmens in Ecuador zu diskutieren. Neu in diesem Jahr: eine Virtual-Reality-Erfahrung im Feld!

Präsentation zum Ecuador-Tag

Auranias CEO und Chairman, Dr. Keith Barron, wird am Ecuador Day am Sonntag, den 3. März, während der Session 2- Projekt Updates zwischen 16:50-18:00 Uhr im Raum 205D im MTCC sprechen. Der Ecuador-Tag findet von 14:00-18:00 Uhr statt und enthält ein Update über die Bergbauverordnung der ecuadorianischen Regierung und die Genehmigung von Fernando Benalcázar, Vize-Minister für Bergbau. Diese Veranstaltung steht allen registrierten Teilnehmern des PDAC offen und sollte ein hervorragendes Update über verschiedene Regierungsinitiativen bieten.

Eine Sitzung mit dem Titel "Update on Ecuador Mining Policies" findet am Sonntag, den 3. März von 8:00-12:30 Uhr im Raum 205D im MTCC statt. Diese Veranstaltung wird von der Regierung der Republik Ecuador und Solaris Copper Inc. organisiert. Die Sitzung der Regierung Ecuadors über den aktuellen Stand der Bergbaupolitik wird eine umfassende politische, rechtliche, soziale, wirtschaftliche und praktische Perspektive auf die Chancen, Erfahrungen und Herausforderungen für die Bergbauindustrie in Ecuador bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie die PDAC-Website.

Aktionärstreffen und Begrüßung mit dem Management

Das Unternehmen veranstaltet am Sonntag, den 3. März, von 17:30 - 20:30 Uhr ein Treffen im Salon 1, 19. Stock, im Fairmont Royal York Hotel, 100 Front Street West, Toronto, Ontario.

Unternehmenspräsentationsforum für Investoren

Auranias Präsident Dr. Richard Spencer wird während der Gold Exploration 1 Session am Montag, den 4. März 2019 von 14:30-14:45 Uhr im Raum 802, MTCC sprechen. Dr. Spencer wird einen Überblick und ein Update über das Projekt Lost Cities - Cutucu des Unternehmens in Ecuador geben. Das Corporate Presentation Forum für Investoren steht allen registrierten Teilnehmern des PDAC offen.

Die PDAC International Convention, Trade Show & Investors Exchange ist die weltweit führende Messe für Menschen, Unternehmen und Organisationen, die in der Mineralexploration tätig sind oder mit dieser verbunden sind. Informationen zur Registrierung für PDAC finden Sie unter http://www.pdac.ca/convention/registration/registration-information

Update zu den Bohrungen

Die Bohrgenehmigung des Unternehmens für Crunchy Hill wurde erteilt, das Bohrgerät ist vor Ort auf der ersten Bohrinsel und wird voraussichtlich in den nächsten Tagen den Betrieb aufnehmen. Das Unternehmen hat ein kurzes Video zusammengestellt, um zu beschreiben, wie Feldkartierungen und Analyseergebnisse kombiniert wurden, um das erste Bohrziel in Crunchy Hill zu definieren: http://www.aurania.com/investors/media/target-series/from-field-mapping-to-drill-concept/

Über Aurania

Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Carolyn Muir

Manager - Investor Services

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Vorgaben von Aurania beschreiben, einschließlich der Aussage, dass Aurania oder sein Management eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, gibt Aurania keine Garantie dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Ziele, Ziele oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Treasury, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Erschließungspläne, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und Schätzungen der Marktbedingungen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind unter anderem: fehlende Identifizierung von Mineralressourcen, fehlende Umwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Beschaffung oder Nicht-Erteilung erforderlicher behördlicher, behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unfähigkeit, die Verpflichtung zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Rohstoffpreisschwankungen, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen und den anderen Risiken der Mineralexplorations- und -entwicklungsindustrie abweichen, sowie die in den öffentlichen Dokumenten Auraniens auf SEDAR dargelegten Risiken. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.