AURESA.de-Tee-Trend: Sprudelnde Unordnung im klassischen Teekessel - Deutsche werden mutiger beim Teegenuss

Die Vorzüge von Kräutertees sind unumstritten - sie können Abhilfe bei Unwohlsein schaffen, wirken beruhigend und wärmen Körper und Seele an kalten Wintertagen. Besonders in der Erkältungszeit greifen viele zum heißen Kräutertrunk. Mit noch sprudelnd kochendem Wasser aufgegossen, können sich die Wirkstoffe der Pflanzen optimal entfalten. Pfefferminze, Kamille, Hagebutte und Co sind dabei immer noch die Bestseller. Aber das ändert sich langsam. Der Teegeschmack der Deutschen wird mutiger. Dem muss der Teehandel entsprechen und so entstehen Teemischungen mit Pfeffer, Schokolade und allen Kräutern dieser Welt. So zumindest die Beobachtung der Tee-Experten von Onlinehändler AURESA.de: https://www.auresa.de

Hanau (pts016/28.03.2019/09:15) - Die Vorzüge von Kräutertees sind unumstritten - sie können Abhilfe bei Unwohlsein schaffen, wirken beruhigend und wärmen Körper und Seele an kalten Wintertagen. Besonders in der Erkältungszeit greifen viele zum heißen Kräutertrunk. Mit noch sprudelnd kochendem Wasser aufgegossen, können sich die Wirkstoffe der Pflanzen optimal entfalten. Pfefferminze, Kamille, Hagebutte und Co sind dabei immer noch die Bestseller. Aber das ändert sich langsam. Der Teegeschmack der Deutschen wird mutiger. Dem muss der Teehandel entsprechen und so entstehen Teemischungen mit Pfeffer, Schokolade und allen Kräutern dieser Welt. So zumindest die Beobachtung der Tee-Experten von Onlinehändler AURESA.de: https://www.auresa.de

"Die Mischung macht's und manchmal ist Kreativität gefragt. Sprudelnde Unordnung im Teekessel bringt oftmals die besten Ergebnisse und wir sind erstaunt, was alles an Geschmack möglich ist. Der gute alte Kräuter- oder Früchtetee ist damit noch lange nicht out", so AURESA-Geschäftsführer Danijel Mlinarevic. https://www.auresa.de/tee/kraeutertee

Kräutertee-Mischungen mit Kamille und Co. sind mehr als alte Kamellen

Bei AURESA haben Tees ihren eigenen Charakter - je nach Wirkung und Geschmack der verwendeten Rohstoffe. Der "Mach mal Pause"-Tee vereint beruhigende Kräuter, abgerundet durch eine Zitrus-Note. Etwas energetischer wirkt der würzige "Keine Sorgen"-Tee, verfeinert mit dem scharf-würzigen Geschmack des Ingwers, spritzig-fruchtigem Lemongras und der Süße von kandierter Ananas. Der Savannentee kombiniert den fruchtig-frischen Geschmack von Apfel, Orange und Lemongras mit dem herben, leicht grasigen Aroma des grünen Rooibos. Abgerundet wird die Komposition durch eine Vanille-Note.

Eine neue Facette zeigt die Teemischung "Winterleuchten", welche durch Zutaten wie zum Beispiel Nelken und Vanille-Zimt-Aroma weihnachtlich anmutet. Eine der ungewöhnlichsten Mischungen ist der "Gemütswärmer". Hier treffen Kakao, Gerstenmalz und schwarzer Pfeffer aufeinander und schaffen eine außergewöhnlich pfeffrig-schokoladige Geschmacksexplosion https://www.auresa.de/gemuetswaermer

Tee ist reine Natur - und das soll so bleiben

So natürlich wie die Heilkraft der Pflanzen sollte auch der Anbau sein - bevorzugt biologisch. Einige der Teesorten von AURESA sind daher Bio-zertifiziert und sind im Onlineshop gekennzeichnet. Wie zum Beispiel der Kräutertee "Bio Minzfrische" https://www.auresa.de/bio-minzfrische oder "Bio-Blütenhain" https://www.auresa.de/bio-bluetenhain oder Bio-Sonnenpunsch: https://www.auresa.de/bio-sonnenpunsch

Bester Tee - fair gehandelt!

AURESA ist ein Online-Teeversandhändler, welcher auf biologischen Anbau, fairen Handel und umweltschonenden Transport der Produkte achtet. Neben klassischen Schwarz- und Grünteesorten sowie Kräutertees sind auch diverse Früchtetees im Online-Shop erhältlich: https://www.auresa.de

(Ende)

Aussender: AURESA e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 9911930 E-Mail: presse@auresa.de Website: www.auresa.de

Hanau (pts016/28.03.2019/09:15)