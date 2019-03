Auryn erhöht und schließt Privatplatzierung über 5,25 Millionen Dollar CAD ab

MrAuryn erhöht und schließt Privatplatzierung über 5,25 Millionen Dollar CAD ab DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NEWSWIRE-DIENSTE ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT. Vancouver,

Vancouver, British Columbia - 27. März 2019 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE American: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298815) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung für 3,5 Millionen CAD auf einen Bruttoerlös von 5.255.000 CAD erhöhen konnte und nun abgeschlossen hat. Die Platzierung besteht jetzt aus rund 3.284.375 Stammaktien (die "Aktien") zu einem Preis von CAD $1,60 pro Aktie (das "Angebot") ausgegeben werden und beinhalten eine Insiderbeteiligung von insgesamt 596.875 Aktien.

Ivan Bebek, Executive Chairman und Direktor sagte:

"2019 erweist sich als ein entscheidendes Jahr für Auryn, in dem sich bei unseren Vorzeigeprojekten in Peru und Kanada zwei große Entdeckungsmöglichkeiten entwickeln. Das Unternehmen schätzt die Unterstützung, die es kontinuierlich von den Aktionären erhält, sowie die beachtliche Insiderbeteiligung an dieser Finanzierung."

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der weiteren Oberflächenexploration im Kupfer-Gold-Projekt Sombrero in Ayacucho, Peru, und für das allgemeine Betriebskapital zu verwenden.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist und sind nicht in den Vereinigten Staaten registriert. Insgesamt wurden 110.000 $ an Vermittlungsprovisionen für das Angebot gezahlt.

Im Auftrag des Vorstands,

Ivan Bebek

Executive Chairman und Direktor

Für weitere Informationen zu Auryn Resources wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder natasha.frakes@aurynresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-cpaital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und Basismetall-Lagerstätten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen Portfolioansatz für den Erwerb von Vermögenswerten und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Flaggschiffe: das hochwertige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Beteiligten und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. Auryn verpflichtet sich zu höchsten Standards in Bezug auf Corporate Governance und Nachhaltigkeit.

Zukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf dem bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten und unter www.sec.gov. abrufbaren Formular 40-F beschrieben sind.

US-Investoren

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, und diese Wertpapiere wurden nicht in einer Rechtsordnung angeboten oder verkauft, in der ihr Angebot oder Verkauf rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Act") oder den staatlichen Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten registriert. Dementsprechend wurden diese Wertpapiere nicht an Personen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes und der geltenden staatlichen Wertpapiergesetze vor.

Die Toronto Stock Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.