Auryn identifiziert 3,5 Kilometer Bohrziel in Sombrero und leitet Genehmigungsverfahren ein Vancouver, British Columbia - 5. September 2018 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE AMERICAN: AUG, "Auryn" oder das "Unternehmen" -

Vancouver, British Columbia - 5. September 2018 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE AMERICAN: AUG, "Auryn" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298204) freut sich, ein Update über sein Kupfer-Gold-Skarn-Projekt im Süden Perus zu geben, wo das Unternehmen in den letzten drei Monaten umfangreiche Oberflächenexplorationsprogramme durchgeführt hat.

Das technische Team von Auryn hat ein bedeutendes Kupfer-Gold-Skarn-Ziel unter der Vulkandecke entlang der Kontaktzone zwischen mineralisierten Intrusionen und der Ferrobamba-Kalkformation definiert. Das 3,5 Kilometer lange Bohrziel wurde durch eine Kupfer-Gold-Oberflächenmineralisierung in Gräben und gut entwickelte Kupfer-Gold-Bodenanomalien definiert. Starke Aufladbarkeitsanomalien zeigen auch das Potential für Sulfidkörper entlang der Kontaktzone zwischen dem Ferrobamba-Kalkstein und Monzodiorit-Intrusionen (Abbildung 1). Basierend auf diesen Ergebnissen arbeitet Auryn nun daran, eine Bohrgenehmigung für das erste Bohrprogramm von Sombrero zu erhalten, das voraussichtlich im ersten Quartal 2019 beginnen wird.

Kommentar von Ivan Bebek, Executive Chairman & Director:

"Die Gelegenheit, in Sombrero etwas zu entdecken, ist groß. Es ist sehr gut gelegen und verfügt über einen ausgezeichneten Zugang zur Infrastruktur, und alle bisherigen Ergebnisse geben uns die Gewissheit, dass große Gold-Kupfer-Skarn und/oder Porphyr-Körper vorhanden sein könnten."

"Die Sombrero-Konzessionen liegen etwa 200 km nordöstlich von einigen der größten Skarn- und Porphyrvorkommen der Welt. Unser Programm im ersten Quartal 2019 wird die erste Bohrung sein, die dieses Projekt je gesehen hat, was eine sehr aufregende Zeit für die Aktionäre von Auryn sein wird."

Zusammenfassung der technischen Ergebnisse:

Zusätzliche Grabenergebnisse aus der Endo-Skarn-Mineralisierung haben breite Zonen der Kupfer- und Goldoxidmineralisierung in stark verwitterten Intrusionsgesteinen am Rande des Kontaktes mit dem Ferrobamba-Kalkstein-Exo-Skarn-Zielgebiet ergeben (Abbildung 2), wie unten in Tabelle 1 dargestellt. Detaillierte Kartierungen des Endo-Skarn-Gebietes, in dem diese Gräben (und die am 19. Juni 2018 berichteten) liegen, zeigen, dass die Mineralisierung in einer tief verwitterten Umgebung stattfindet, in der eine umfangreiche Auslaugung der Kupfermineralisierung stattgefunden hat.

Das technische Team von Auryn erwartet höhere Kupfergehalte innerhalb der primären Sulfidmineralisierung, die sich unter der Oberfläche befinden könnten, wie sie in ähnlichen Umgebungen in Kupferskarn und Porphyrkörpern in Peru beobachtet wurden.

Tabelle 1: Grabenergebnisse

Sombrero Trench 2018 - Kupfer & Gold Bedeutende Schnittpunkte* Graben Von (m) Bis (m) Intervall (m) Cu (%) Au (g/t) CuEQ (%) AuEQ (g/t) 18SRT-15 14 36 22 0.17 0.63 0.53 0.92 98 106 8 0.15 0.08 0.19 0.34 140 148 8 0.10 0.02 0.12 0.21 180 186 6 0.14 0.40 0.37 0.63 196 246 50 0.27 0.13 0.34 0.59 250 264 14 0.15 0.06 0.18 0.32 18SRT-16 14 78 64 0.22 0.08 0.27 0.46 92 100 8 0.14 0.07 0.18 0.31 111 121 10 0.14 0.76 0.58 1.00 135 139 4 0.14 0.72 0.56 0.96 169 175 6 0.14 0.02 0.15 0.26 181 247 66 0.25 0.06 0.28 0.49 Nicht weniger als 5m von >= 0,1 g/t Cu, maximale Verdünnung 5m Metallpreis, der für die äquivalent-Berechnungen verwendet wird: Au $1300/oz und Cu $3.28/lb, es wurden keine Anpassungen für die metallurgische Gewinnung vorgenommen.

Zur weiteren Definition der geochemischen Vektoren im Rahmen des Targeting wurde eine umfangreiche portable Röntgenfluoreszenz (pXRF) Bodenuntersuchung (5950 Proben) durchgeführt. Die Geochemie der Böden hat im Bereich der Gräben über eine Breite von etwa einem Kilometer klare kupferreiche Zonen hervorgebracht (Abbildung 3). Die Kupferwerte sind am stärksten im südlichen Bereich der Intrusionskörper und werden mit erhöhtem Wismut und Tellur in ICP-Daten aus Gräben und Gesteinsproben in Verbindung gebracht.

Die Verstärkung der Kupfer-, Wismut- und Tellurwerte in Böden und Gesteinen zeigt einen deutlichen Vektor zur Kontaktzone mit Ferrobamba-Kalkstein. Am Nordrand des Ferrobamba-Kalksteins ist eine starke Marmorentwicklung zu beobachten, die mit einer starken pXRF-Blei-Anomalie zusammenfällt. Diese Faktoren sind ein weiterer Beweis dafür, dass der Kontakt zwischen den Intrusionskörpern und dem Kalkstein potenziell mineralisiert ist (Abbildungen 4 und 5).

Zusätzlich zu geologischen und geochemischen Untersuchungen führte Auryn geophysikalische Untersuchungen durch. Insgesamt wurden 87 Linienkilometer zurückgelegt, um potenzielle Sulfidkörper unter der flachen Vulkandecke an der Kontaktzone zwischen den mineralisierten Intrusionen und dem Ferrobamba-Kalkstein abzubilden. Die Ergebnisse zeigen eine 3,5 Kilometer lange Aufladbarkeitsanomalie, von der Auryn glaubt, dass sie das Potenzial hat, mehrere Kupfer-Gold tragende Sulfidkörper zu beherbergen (Abbildung 6). Wichtig ist, dass die beobachtete Stärke der Aufladbarkeitsanomalien mit anderen Sulfidkörpern übereinstimmt, die in mineralisierten Skarn- und Porphyrsystemen in der Region gemessen werden.

Eine Nachricht von Michael Henrichsen, COO & Chefgeologe:

"Die sehr klare Zielzone wird durch geologische, geochemische und geophysikalische Beweislinien sehr gut unterstützt und gibt uns ein hohes Maß an Sicherheit für das Bohren signifikanter Kupfer-Gold-Mineralisierungen. Der Umfang des Projekts und die klare mineralische Ausstattung in der Region unterstreichen unseren Eindruck, dass Sombrero das beste Vorbohrprojekt ist, das viele von uns in unserer Karriere gesehen haben."

Michael Henrichsen, P.Geo, COO von Auryn, ist die qualifizierte Person, die die Verantwortung für die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung übernimmt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES DER AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Vorstandsvorsitzender

