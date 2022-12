185.000 ukrainische Flüchtlinge haben Integrationskurs begonnen

Bisher haben etwa 185.000 ukrainische Flüchtlinge in Deutschland einen Integrationskurs angefangen.

Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit. Nach Angaben der Behörde sind mehr als ein Drittel der über eine Million Geflüchteten aus der Ukraine minderjährig.

"Für sie gilt auch in Deutschland Schulpflicht, der Integrationskurs richtet sich daher nur an Erwachsene", so ein Sprecher. Viele Flüchtlinge wollen dem BAMF zufolge schnell wieder zurück in die Ukraine: Die Menschen seien gerade erst dem Kriegsgeschehen entkommen und machten sich die Hoffnung, sobald es geht, wieder zurückzukehren, hieß es. Es sei alles andere als selbstverständlich, "dass eine solch große Zahl aus eigenem Antrieb so schnell die deutsche Sprache lernen möchte". Ein Integrationskurs besteht aus einem Sprach- und Orientierungskurs, der in der Regel 700 Stunden dauert.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH