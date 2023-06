Ansturm auf NFL-Tickets in Frankfurt

Beim Verkauf der Eintrittskarten für das nächste reguläre Saisonspiel der NFL auf deutschem Boden hat es am Dienstagmittag wie schon im Vorjahr einen großen Ansturm gegeben.

In der Warteschlange der zuständigen Ticketplattform wurde teilweise eine siebenstellige Zahl an wartenden Personen angezeigt. Die Kapazität des Stadions in Frankfurt beträgt 48.000 Plätze.

Nach der deutschen NFL-Premiere im vergangenen Jahr in München gibt es in diesem Jahr zwei Partien in Frankfurt. Am Dienstag ging es um Tickets für das erste Spiel, welches am 5. November stattfindet. Dabei treffen die Miami Dolphins auf die Kansas City Chiefs, die in der vergangenen Saison den Super Bowl gewonnen haben. Am 12. November treffen zudem noch die Indianapolis Colts auf die New England Patriots - die Eintrittskarten dafür werden aber erst am 11. Juli verkauft.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH