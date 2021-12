Baerbock: Atomare Abrüstung braucht "neue Impulse"

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fordert "neue Impulse" bei der weltweiten atomaren Abrüstung.

"Wir haben uns als neue Bundesregierung vorgenommen, hier eine Führungsrolle zu übernehmen", sagte sie am Dienstag vor der Abreise zu einer Abrüstungskonferenz in Stockholm. In der schwedischen Hauptstadt werde sie "mit anderen engagierten Partnern" beraten, wie man dem gemeinsamen Ziel einer atomwaffenfreien Welt einen "substanziellen Schritt" näher kommen könne.

Nächsten Monat beginne dann die Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages in New York. "Bei der Konferenz wollen wir konkrete Vereinbarungen erreichen, um dem Nichtverbreitungsvertrag neue Glaubwürdigkeit und damit auch praktische Geltung zu verschaffen", so die Grünen-Politikerin. "Eine weitere Überprüfungskonferenz ohne greifbare Ergebnisse können wir uns nicht leisten."

