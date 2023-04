Biden kündigt Kandidatur für zweite Amtszeit an

US-Präsident Joe Biden will im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit kandidieren.

Das kündigte er am Dienstag offiziell an. Auf den Tag genau vier Jahre nach dem Start seiner letzten Präsidentschaftskampagne veröffentlichte der US-Präsident ein Video, in dem er die Wahl 2024 als einen Kampf gegen den republikanischen "Extremismus" bezeichnete.

Biden hatte in der Vergangenheit schon häufiger gesagt, dass er eine zweite Amtszeit erwäge, bisher aber auf eine offizielle Ankündigung verzichtet. Einen ernstzunehmenden Herausforderer im Lager der US-Demokraten muss er wohl nicht fürchten. Auf welchen republikanischen Herausforderer er bei der Wahl im November 2024 treffen würde, die kurz vor seinem 82. Geburtstag stattfindet, ist noch unklar. Unter anderem will Bidens Vorgänger Donald Trump wieder antreten, aber auch Floridas Gouverneur Ron DeSantis gilt als möglicher Kandidat. Bidens Zustimmungsraten waren zuletzt eher niedrig. Auch sein hohes Alter dürfte im Wahlkampf wieder eine große Rolle spielen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH