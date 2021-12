Biden und Putin gratulieren Scholz zum Amtsantritt

US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin haben dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Amtsantritt gratuliert.

"Herzlichen Glückwunsch an Deutschlands neuen Bundeskanzler Olaf Scholz", schrieb Biden am Mittwochnachmittag (Ortszeit) auf Twitter. "Ich freue mich darauf, auf den starken Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern aufzubauen und eng zusammenzuarbeiten, um Fortschritte bei den globalen Herausforderungen von heute zu erzielen."

Auch Russlands Präsident beglückwünschte den neuen deutschen Bundeskanzler: "Die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sind traditionell nicht nur für die Menschen unserer Länder, sondern auch für ganz Europa wichtig. Ich hoffe, mit Ihnen einen konstruktiven Dialog zu führen und gemeinsam an den aktuellen Themen der bilateralen und internationalen Agenda zu arbeiten", so Putin. Dies werde "sicherlich" im grundlegenden Interesse der russischen und deutschen Bürger sein und dazu beitragen, Stabilität und Sicherheit auf regionaler und globaler Ebene zu fördern, schrieb der russische Präsident. Scholz hatte am Mittwochmittag seinen Amtseid abgelegt und die Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU) übernommen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH