BMZ erwartet Rückschritte im Kampf gegen Infektionskrankheiten

Wegen des sich abzeichnenden Wegfalls der US-Mittel im weltweiten Kampf gegen Infektionskrankheiten erwartet das Bundesentwicklungsministerium schwere Rückschritte.

"In der Tat ist der Beitrag, den die USA im Kampf gegen Tuberkulose und auch andere ansteckende Krankheiten leisten, enorm", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. Da gehe es vor allem um den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria (GFATM), dazu tragen die USA ungefähr ein Drittel der Mittel bei. Der Wegfall werde absehbar Folgen haben, so der Sprecher. "Deutschland wird es nicht auffangen können, gegebenenfalls aber selbst auch von den Folgen betroffen sein, wenn Ansteckungen weltweit bei diesen Krankheiten zunehmen."

Zudem sei davon auszugehen, dass, wenn Präventionsprogramme in diesen bestimmten Bereichen weggekürzt werden, beispielsweise HIV-Infektionen zunehmen und dass auch Menschen, die aktuell in Immunbehandlungstherapien sind, sich gegebenenfalls wieder anstecken oder erneut selbst akut von den Krankheiten betroffen sein würden.