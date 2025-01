Brände bei LA wüten weiter - Biden ruft Katastrophenfall aus

Die Brände in und um Los Angeles breiten sich weiter aus.

Am Mittwochabend (Ortszeit) brach ein weiteres Feuer in den Hollywood Hills aus - für mehr als 130.000 Menschen im Großraum LA wurde mittlerweile die Evakuierung angeordnet. US-Präsident Joe Biden erklärte den Bundesstaat Kalifornien zum Katastrophengebiet und ordnete Bundeshilfe an, um die Wiederaufbaumaßnahmen vor Ort zu unterstützen. Seine für Freitag geplante Reise nach Italien sagte der US-Präsident wegen der Katastrophe ab. Insgesamt gibt es mittlerweile sechs verheerende Brände in der Region: Palisades Fire, Hurst Fire, Lidia Fire, Eaton Fire, Woodley Fire sowie jetzt auch das Sunset Fire in den Hollywood Hills.

Die Zahl der Toten wird bisher mit fünf beziffert, dürfte aber noch weiter steigen. Derart zerstörerische Waldbrände sind in Kalifornien im Januar ungewöhnlich. Die Hauptsaison ist eigentlich zwischen Juni und Dezember.