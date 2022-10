Bundesregierung liefert Ukraine "Winterpaket"

Die Bundesregierung liefert der ukrainischen Armee ein "Winterpaket", um besser über die kalten Monate zu kommen.

Das berichtet "Bild" (Mittwochausgabe). Teil des Pakets sind demnach unter anderem 100.000 Unterziehjacken und 80.000 Unterziehhosen (Kälteschutz), 16.700 Kälteschutzjacken (Fleece), 36.102 Überschuhe aus Gummi, 240.000 Feldmützen Winter, 100 Einheitszelte (Typ II), insgesamt 183 Stromerzeuger (Diesel-Generatoren) von 1,9 kW bis 30 kW und 130 Feldheizgeräte.

Zum Überleben werden außerdem 1.440 sogenannte EPas (Einmannpackung) und 780 Gruppenverpflegung-Kartons (Morgenkost, Mittagskost, Abendkost sowie Getränke) in die Ukraine geschickt. Verpflegung wird allerdings fortlaufend geliefert - insgesamt bislang 405.000 Rationen Einpersonenpackungen (EPa). Innerhalb der nächsten vier Wochen soll die gesamte Lieferung abgeschlossen sein. Der FDP-Verteidigungspolitiker Marcus Faber hält das Winterpaket für "essenziell", um in den kalten Wintermonaten zu überleben. Er setzt sich für die weitere Lieferung schwerer Waffen ein: "Der Bedarf an modernen Panzern bleibt aber weiterhin akut und sollte schnellstmöglich gedeckt werden", sagte er.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH