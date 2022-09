Deutschland und Niederlande wollen Ukraine bei Minenräumung helfen

Deutschland wird der Ukraine gemeinsam mit den Niederlanden Unterstützung bei der Räumung von Minen leisten.

Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben) unter Berufung auf Koalitionskreise. Ein entsprechendes Angebot zur Ausbildung von Ukrainern wird Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Donnerstag bei der Konferenz auf der US-Airbase in Ramstein (Rheinland-Pfalz) unterbreiten.

Dort haben die USA zum zweiten Mal Vertreter von rund 40 Nationen eingeladen, um über die weitere Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes zu sprechen. Die Ausbildung solle am Standort Stetten am kalten Markt in Baden-Württemberg stattfinden, der auf Kampfmittelabwehr spezialisiert ist, zitiert das RND aus den Kreisen. Es handele sich um eine deutsch-niederländische Initiative, die Lambrecht am Donnerstag gemeinsam mit ihrer niederländischen Amtskollegin Kajsa Ollongren verkünden werde. Beide Länder hatten bereits bei der Lieferung der Panzerhaubitze 2000 kooperiert. Laut RND will Deutschland der Ukraine zudem bei der Wartung und Instandsetzung von Militärgerät helfen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH