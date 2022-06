EU-Kommission empfiehlt Kandidatenstatus für Ukraine und Moldawien

Die EU-Kommission empfiehlt, der Ukraine und Moldawien offiziell den Status als Beitrittskandidat zu verleihen.

Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel mit. Die Ukraine habe schon vor dem Krieg wichtige Schritte unternommen, eine voll funktionsfähige Marktwirtschaft zu werden.

Auch in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung sei in der Ukraine bereits "viel erreicht" worden, so von der Leyen. Bei Moldawien gehe die Bewertung der EU-Kommission "etwa in die gleiche Richtung". Keinen Beitrittkandidatenstatus bekommt aber vorerst Georgien. Dieses Land habe "die gleichen Wünsche und das gleiche Potential" wie die Ukraine und Moldawien, so von der Leyen. Ein Kandidatenstatus solle aber später geprüft werden.

