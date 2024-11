Formel 1: Russell holt in Las Vegas die Pole - Verstappen auf fünf

Beim Großen Preis von Las Vegas startet Mercedes-Pilot George Russell am Sonntagmorgen aus der Pole-Position.

Der Brite legte am Samstagvormittag in Nevada vor Carlos Sainz (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine) und Charles Leclerc (Ferrari) die schnellste Zeit hin. Mit P5 sicherte sich Verstappen eine stabile Ausgangslage für das womöglich entscheidende Rennen in Sin City, weil sein ärgster Verfolger Lando Norris (McLaren) neben ihm von der Sechs startet. Nach seinem Triumph im Regen von Sao Paulo Anfang des Monats hat der Red-Bull-Pilot 62 Punkte Vorsprung auf Verfolger Norris.

So muss er nur vor Norris über die Ziellinie fahren, um seinen vierten WM-Titel in Folge perfekt zu machen. Norris muss derweil drei Punkte auf Verstappen gut machen, um das noch zu verhindern. Das heißt: Auch wenn der Niederländer knapp hinter dem McLaren-Piloten bleibt, reicht es in vielen Konstellationen für den Titel. In Q2 kam es am Samstag zu einer längeren Unterbrechung. Williams-Pilot Franco Colapinto fuhr in der letzten Schikane innen an die Mauer und wurde anschließend nach außen geschleudert. Für die Williams-Techniker gab es damit nach Brasilien erneut wieder viel zu reparieren. Auf den weiteren Plätzen folgten Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren), der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Haas) und schließlich Lewis Hamilton (Mercedes) auf P10.