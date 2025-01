Gaza-Waffenruhe soll am Sonntag in Kraft treten

Die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Waffenruhe im Gazastreifen soll am Sonntag in Kraft treten.

Das bestätigte der Premierminister von Katar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, am Mittwoch in Doha, wo die Verhandlungen stattgefunden haben. Die genaue Uhrzeit muss demnach noch festgelegt werden. Auch US-Präsident Joe Biden, dessen Administration bei den Verhandlungen vermittelt hatte, bestätigte die Einigung.

"Mit dieser Vereinbarung werden die Kämpfe im Gazastreifen eingestellt, die dringend benötigte humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung aufgestockt und die Geiseln nach mehr als 15 Monaten in Gefangenschaft wieder mit ihren Familien zusammengeführt", sagte er. Dem Vernehmen nach sieht der Deal unter anderem vor, dass zunächst 33 Geiseln durch die Hamas freigelassen werden, die während der Angriffe vom 7. Oktober 2023 aus Israel entführt wurden. Im Gegenzug wird Israel wohl Hunderte von palästinensischen Gefangenen freilassen. Die IDF-Truppen sollen sich zudem schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen. Über die Freilassung der restlichen Geiseln soll später noch verhandelt werden - wie viele noch leben, ist unklar. Die Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel über eine Waffenruhe fanden zuletzt unter anderem unter Vermittlung der USA in Katar statt. Schon in den letzten Tagen hatte sich eine baldige Einigung angedeutet.