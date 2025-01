Grüne drängen Musk zu Offenlegung von "X"-Algorithmen

Grünenfraktionsvize Andreas Audretsch hat "X"-Chef Elon Musk dazu aufgefordert, die Algorithmen seiner Plattform transparent zu machen.

Musk versuche "mit Milliarden und ungebändigter Kommunikationsmacht" auf den Bundestagswahlkampf Einfluss zu nehmen, sagte Audretsch der "Welt". Die Europäische Kommission um Ursula von der Leyen müsse nun "dafür sorgen, dass Elon Musk seine Algorithmen offenlegt". Dann könne man erkennen, ob "eine Beeinflussung stattfindet, ob rechtsextreme Accounts nach oben gespült werden", so der Grünen-Politiker. Sollte sich dies bewahrheiten, müsse "scharf reagiert" und "Konsequenzen gezogen" werden, forderte Audretsch.

Der Einfluss von Trollen aus Russland, chinesischen Unternehmen oder eines Tech-Moguls aus den USA auf die Demokratie müsse untersucht werden. "Wir schützen das gemeinsame Europa und das, was wir uns hier erarbeitet und erkämpft haben über so viele Jahre", so der Grünenfraktionsvize. Musk hatte zuletzt in einem Gastbeitrag für die "Welt" Wahlwerbung für die AfD gemacht.