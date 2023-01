Hofreiter begrüßt Entscheidung zu Lieferung von Leopard-Panzern

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), hat die geplante Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine begrüßt.

"Die Meldungen, Leopard-Panzer auch von Deutschland aus in die Ukraine zu schicken, sind eine sehr positive Nachricht", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben). "Wir müssen die Ukraine so stark und anhaltend unterstützen, bis das Regime Putin versteht, dass Verhandlungen die bessere Option sind als die Fortsetzung des Krieges", so der Grünen-Politiker.

"Natürlich wäre es besser gewesen, die Entscheidung schneller zu treffen, insbesondere für das Ansehen Deutschlands in Europa. Aber besser spät als gar nicht." Putin glaube immer noch, diesen Krieg gewinnen zu können, so Hofreiter. "Wir müssen ihm deutlich machen, dass das nicht passieren wird." Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Hellmich, sagte dem RND: "Ich würde eine solche Entscheidung für richtig halten. Das gilt vor allem angesichts von Meldungen über die Lieferung von Abrams-Kampfpanzern durch die USA." Die Linie des Kanzlers würde damit bestätigt, so Hellmich. "Denn sein Ziel war immer, die Panzer-Lieferungen gemeinsam zu machen."

