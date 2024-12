Jared Kushners Vater Charles wird US-Botschafter in Frankreich

Charles Kushner, der Vater von Ivanka Trumps Ehemann Jared Kushner, wird US-Botschafter in Frankreich.

Das teilte der kommende US-Präsident Donald Trump am Samstag auf seiner Plattform "Truth Social" mit. Donald Trump begründete die Nominierung damit, dass Charles Kushner "Gründer und Vorsitzender von Kushner Companies, einer der größten und erfolgreichsten Immobilienfirmen in Privatbesitz in den USA", sei und von der Rating-Agentur Ernst & Young einst als New Jerseys Unternehmer des Jahres ausgezeichnet worden war. 2020 war Charles Kushner in die Schlagzeilen geraten, als er von Trump während dessen erster Amtszeit als US-Präsident begnadigt worden war. Kushner hatte sich 2005 in 16 Fällen der Steuerhinterziehung schuldig bekannt, in einem Fall der Vergeltung gegen einen Bundeszeugen und in einem weiteren Fall der Lüge gegenüber der Bundeswahlbehörde.