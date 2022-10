Künftiger ukrainischer Botschafter lobt Deutschland

Der designierte neue Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksij Makejew, lobt Deutschland für die Unterstützung der Ukraine.

Makejew, der am Montag in Berlin erwartet wird, sagte der "Bild-Zeitung" für ihre Montagausgabe: "Die deutsche Bevölkerung unterstützt die Ukraine so stark, dass ich sicher bin, dass wir gemeinsam mit Deutschland und allen anderen europäischen Partnern den Krieg gewinnen werden. Je schneller, desto besser. Mein Team und ich in der Botschaft in Berlin werden jeden Tag einen enormen Beitrag zum Sieg leisten." Über seinen Vorgänger Andrij Melnyk sagte Makejew: "Andrij hat einen tollen Job gemacht, und ich werde immer wieder auf seine Expertise zurückkommen. Wir haben den Übergang nahtlos gestaltet und den Wechsel am Wochenende vollzogen."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH