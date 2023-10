Lionel Messi gewinnt zum achten Mal Ballon d?Or

Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist zum achten Mal mit dem prestigeträchtigen Ballon d`Or ausgezeichnet worden.

Der Argentinier erhielt Trophäe für seine Leistungen in der vergangenen Saison am Montagabend in Paris. Messi hatte mit der argentinischen Nationalmannschaft Ende vergangenen Jahres erstmals den WM-Titel gewonnen.

Er setzte sich in der finalen Abstimmung gegen Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) durch. Bei den Frauen gewann die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmatí. Der Ballon d?Or ist ein seit 1956 von der französischen Fußball-Fachzeitschrift "France Football" vergebener Preis an die besten Fußballspieler der vorherigen Saison.