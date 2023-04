Litauen fordert westliche Kampfflugzeuge für Ukraine

Litauens Präsident Gitanas Naus?da fordert, der Ukraine Kampfflugzeuge westlicher Bauart zu liefern.

"Der Luftraum ist ein wichtiges Element in diesem Krieg und um ihn effizient verteidigen zu können, braucht es Flugzeuge und mehr Luftverteidigungssysteme", sagte er dem "Spiegel". Das sei nicht nur für die Ukraine wichtig, sondern auch für die Sicherheit Litauens.

"Für mich ist ziemlich klar, dass wir alle roten Linien überschreiten müssen, andernfalls verlieren wir Zeit", fügte er hinzu. Man habe es mit einem "sehr gefährlichen Aggressor" zu tun, der "keine Grenzen" kenne. Zuletzt hatte Polen Deutschland gebeten, die Ukraine mit Flugzeugen beliefern zu dürfen. Die Bundesregierung hatte Mitte April den Antrag Polens auf den Export von MiG-29-Kampfjets aus ehemaligen DDR-Beständen bewilligt. Naus?da plädierte vor dem Nato-Gipfel in Litauen im Juli außerdem dafür, bei den Verteidigungsausgaben über das Zwei-Prozent-Ziel hinauszugehen. "Ich denke, wir sollten die zwei Prozent als Untergrenze statt als Obergrenze begreifen und ich glaube, dass wir uns darauf einigen können", so der Präsident. Deutschland will in diesem Jahr 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, Litauen 2,5 Prozent. Die Nato-Länder hätten unterschiedliche wirtschaftliche Kapazitäten, aber es sei "nicht fair, wenn einige weniger als ein oder eineinhalb Prozent einsetzen und andere mehr als fünf Prozent". Es sei sehr wichtig, "dass wir untereinander solidarisch sind", so Naus?da.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH