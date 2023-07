London: Russland kämpft mit medizinischen Versorgungsengpässen

Nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes kämpft Russland derzeit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg mit einer Krise der medizinischen Versorgung.

Der Zustrom militärischer Opfer habe wahrscheinlich die normale Bereitstellung einiger ziviler medizinischer Dienste beeinträchtigt, heißt es am Montag im täglichen Lagebericht aus London. Das gelte insbesondere in den Grenzregionen in der Nähe der Ukraine.

Es sei wahrscheinlich, dass viele spezielle Militärkrankenhäuser für verletzte Offiziere reserviert sind. Die Briten verweisen auf Schätzungen, wonach wahrscheinlich bis zu 50 Prozent der russischen Todesopfer im Kampfeinsatz durch "angemessene Erste Hilfe" hätte verhindert werden können. Die sehr langsame Evakuierung von Verwundeten in Verbindung mit der "unsachgemäßen Verwendung" von Abbindesystemen sei wohl eine der Hauptursachen für vermeidbare Todesfälle und Amputationen, so der Geheimdienst.

