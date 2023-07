London sieht stetige ukrainische Fortschritte um Bachmut

Nach einer Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes haben die ukrainischen Streitkräfte zuletzt sowohl nördlich als auch südlich der von den Russen gehaltenen Stadt Bachmut stetige Fortschritte gemacht.

Die russischen Verteidiger hätten höchstwahrscheinlich mit einer schlechten Moral, einer Mischung aus nicht zueinanderpassenden Einheiten und einer begrenzten Fähigkeit, ukrainische Artillerie zu finden und zu treffen, zu kämpfen, heißt es am Samstag im täglichen Lagebericht aus London. Die russische Führung sehe es mit Sicherheit als politisch inakzeptabel an, Bachmut aufzugeben, das als einer der wenigen russischen Erfolge in den letzten 12 Monaten eine symbolische Bedeutung habe.

Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass es nur wenige zusätzliche Reserven gebe, die in diesem Sektor eingesetzt werden könnten, so die Briten.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH