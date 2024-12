Merz: Taurus-Lieferung an Ukraine nur in Absprache mit USA und EU

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz würde als Bundeskanzler Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine "nicht im Alleingang", sondern nur in enger Abstimmung mit der kommenden US-Regierung und den europäischen Verbündeten liefern.

Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an dem System werde schließlich mindestens vier Monate dauern, sagte Merz der "Bild" (Dienstagausgabe) nach seinen Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Dann sei der neue US-Präsident Donald Trump im Amt: "Und deswegen plädiere ich dafür, diese Fragen mit den Amerikanern zusammen zu beantworten. Nicht im Alleingang, nicht in Deutschland, sondern mit Europa und Amerika zusammen."

Als Kanzler würde er aber das Angebot an die Ukraine machen, Soldaten am Taurus auszubilden. Der Unions-Kanzlerkandidat räumte ein, er habe "kein Gefühl dafür, was im Januar und im Februar nächsten Jahres passieren könnte". Und weiter: "Trump scheint entschlossen zu sein, etwas zu tun. Aber was genau er tun will, mit welchen Mitteln er es tut - möglicherweise auch mit der Androhung einer massiven militärischen Aufrüstung der Ukraine, wenn Russland diesen Krieg nicht aufhört - das ist völlig offen." Merz bezweifelte, dass überhaupt ein Waffensystem allein die Lage im Ukraine-Krieg grundsätzlich ändern könne: "Wahrscheinlich gibt es diese Waffen oder Wunderwaffen nicht." Er sprach sich stattdessen für eine strategische Übereinkunft zwischen den Europäern und den USA aus, die die ukrainische Armee in die Lage versetzen würde, "militärische Ziele kurz hinter der ukrainisch-russischen Grenze zu bekämpfen, von denen aus zivile Ziele in der Ukraine angegriffen werden". Als Kanzler würde Merz dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als erstes sagen: "Das, was ich hier sage, ist nicht allein meine persönliche Meinung, sondern es ist eine abgestimmte Meinung der wesentlichen europäischen Partner, insbesondere der Polen, der Franzosen und der Briten. Und er soll bitte nicht damit rechnen, dass er uns auseinanderdividiert." Und weiter: "Unterschätzen Sie unsere Bereitschaft, unsere Freiheit zu verteidigen, nicht."