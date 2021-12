Militärexperte Kujat glaubt nicht an russischen Ukraine-Angriff

Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, erwartet nicht, dass Russland die Ukraine angreifen wird.

"Wenn Russland die Ukraine hätte angreifen wollen, hätte Russland das längst getan", sagte er MDR Aktuell. "Die Ukraine wäre gar nicht in der Lage gewesen, sich länger zu verteidigen."

Der Kreml baue stattdessen eine Drohkulisse auf, weil man die NATO zwingen wolle, "bestimmte Vereinbarungen" mit Russland zu treffen. Hintergrund seien Befürchtungen Moskaus, dass die eigenen Sicherheitsinteressen gefährdet seien. "Russland möchte verhindern, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird", so Kujat. Dabei sei es eine Tatsache, dass die Ukraine gar nicht Mitglied der NATO werden könne, fügte der frühere Vorsitzende des NATO-Militärausschusses hinzu. Das werde in entsprechenden Diskussionen immer übersehen. "Es gilt der Grundsatz, dass ein neues Mitgliedsland die Sicherheit der bisherigen Mitgliedsstaaten vergrößern muss", so Kujat. Bei der Ukraine sei das Gegenteil der Fall.

