Nations League: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien.

Das ergab die Auslosung der Uefa am Freitag in Nyon. Die DFB-Elf hatte sich in Gruppe 3 der Liga A ungeschlagen den Gruppensieg gesichert. Die Squadra Azzurra hatte derweil hinter Frankreich nur den zweiten Platz belegt, war jedoch punktgleich mit dem Weltmeister von 2018 und hatte ein nur um ein Tor schlechteres Torverhältnis.

Sollten sich die Jungs von Julian Nagelsmann im Viertelfinale durchsetzen, bekämen sie es in der nächsten Runde mit dem Sieger zwischen Dänemark und Portugal zu tun. Das erstmals in der Nations League stattfindenden Viertelfinale wird in Hin- und Rückspielen vom 20. bis 25. März nächsten Jahres ausgetragen. Die anschließenden Halbfinal- und Finalspielen werden dagegen im K.o.-Modus absolviert. Die weiteren Begegnungen der A-Liga: Niederlande - Spanien und Kroatien - Frankreich.